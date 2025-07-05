شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مليون جنيه تكلفة لوك عمرو دياب فى بوستر ابتدينا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

دائما ما يحرص الهضبة عمرو دياب، على إبهار محبيه وجماهيره عند ظهوره فهو ليس مجرد مطرب، بل يعتبر صانع للموضة على مدار سنوات طويلة امتدت لأكثر من 40 عاما، فدائما ما يكون الهضبة هو أيقونة للشباب وقدوة في صنع الموضة سواء في الأزياء والإكسسوار، فعلى سبيل المثال كان "الجاكيت" الذى ارتداه فى فيلم "آيس كريم في جليم" هو المفضل للشباب في الربع الأول من تسعينيات القرن الماضي.



عمرو دياب

هناك أيضا القميص الأسود ورابطة العنق السوداء الذي ارتداهما في كليب "قمرين" نهاية التسعينيات، كذلك البدلة البيضاء في كليب "عودوني"، و"البلوفر السماوي" في كليب "تملي معاك" عام 2000، وهناك أيضا القميص المشجر في ألبوم "معدي الناس"، و"الآيس كاب" المميز في كليب "أنا عايش"، بالإضافة إلى ذلك هناك تقاليع من حيث الشكل منها تسريحة شعره في كليب "نور العين"، وأيضا "علم قلبي"، وغيرها الكثير من الموضة والتقاليع المختلفة.



عمرو دياب

ومؤخرا طرح الهضبة ألبومه الجديد "ابتدينا" الذي تعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموسيقيين، لكن تظل إطلالة الهضبة لها رونق وبريق خاص وتكون إلهاما كبيرا للعديد من محبين دياب الذي ظهر في البوستر مرتديا ساعة وبليزر وعقد مميز، ولكن قبل أن يقوم البعض بتقليد إطلالة الهضبة دعونا نلقى نظرة على التكلفة الإجمالية لملابس وإكسسوار الهضبة الذي ظهر فيها من خلال البوستر الرسمي للألبوم، والتى تخطت 48 مليون جنيه بما يقارب مليون دولار.



بوستر ألبوم ابتدينا

أولا: البليزر

ظهر الميجاستار عمرو دياب، في البوستر الرسمى مرتديا "بليزر" ماركة AMIRI الشهيرة التى تنتج في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، وهو بليزر ذو لمعة واضحة ومخطط بخطوط كريستال ومزدوج الصدر، ووفقا للموقع الرسمي لـ AMIRI يبلغ السعر الرسمي للبليزر نحو 300 ألف و110 جنيهات مصرية، حسب ما هو مدون على الموقع بالعملة المصرية.



البيلزر

ثانيا: الساعة

أما الساعة التي ظهر بها الهضبة في البوستر الرسمي للألبوم، فهي من ماركة باتيك فيليب نوتيلوس Patek Philippe Nautilus، التي يبلغ سعرها حسب ما هو مدون في الموقع الرسمي لهذه الماركة الشهيرة من ساعات اليد 725,778 دولار أمريكي، أي ما يقابله بالعمل المصرية نحو 36 مليون جنيها، وهي ساعة من طراز 5980 Nautilus مرصعة بالألماس.



الساعة



سعر الساعة

الهضبة في البوستر ظهر مرتديا حول رقبته عقدا من الماس وهو من مجموعة Hardwear التي تنتجه وتصممه دار مجوهرات Tiffany & Co الذي كشفت عن سعره عبر موقها الرسمي بـ 250 ألف دولار، بما يقابله بنحو 12 مليون و500 ألف جنيه مصري.