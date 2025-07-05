شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام وهشام ماجد ومعتز التونى فى حفل زفاف حفيد عادل إمام (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كل من الفنان محمد عادل إمام، وهشام ماجد، والمخرج معتز التونى، والإعلامى عمرو الليثى، على حضور حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام نجل المخرج رامى إمام.



محمد إمام ومعتز التونى وعمرو الليثى



هشام ماجد وعمرو الليثى



محمد إمام وعمرو الليثى

وكان قد عقد قران حفيد عادل إمام على فريدة أشرف مدربة اللياقة البدنية، قبل أيام وسط حضور عدد من المقربين.

وكان عادل رامى إمام حفيد الزعيم بدأ في الظهور الإعلامى الفترة الماضية، وتحديدا في العرض الخاص لفيلم المشروع x بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذى أقيم في دار الاوبرا المصرية، حيث ظهر بصحبة والده المخرج الكبير رامى إمام.

ويُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره فى خمس دول هى: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائى العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.