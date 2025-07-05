شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض بختام الدورة 18 للمهرجان القومي للمسرح: وجودنا تكريم حقيقي للفن في الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، مساء اليوم، حفل ختام الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري تحت شعار "في كل مصر"، والذي أقيم على مسرح قصر ثقافة أسيوط، في سابقة هي الأولى من نوعها لخروج الحفل الختامي للمهرجان من العاصمة القاهرة إلى صعيد مصر، في تجسيد عملي لرؤية الدولة نحو تحقيق اللامركزية الثقافية ونشر الفن في ربوع الجمهورية، في مشهد ثقافي غير مسبوق.

وأقيم الحفل تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبحضور عددا من رموز الفن والمسرح والإعلام، من بينهم الفنان القدير محمد رياض رئيس المهرجان، والمخرج عادل عبده مدير المهرجان، وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين، أبرزهم الفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان ميدو عادل، والإعلامية بوسي شلبي، والفنان ضياء عبدالخالق، والمخرج نادر صلاح الدين، والدكتور حسام عطا، والكاتب وليد يوسف، والمخرج خالد جلال.

من جانبه، أعرب الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان، عن سعادته البالغة بإقامة حفل الختام في أسيوط، قائلًا أن هذه اللحظة تجسد ما نطمح إليه دائمًا كمبدعين؛ أن يصل المسرح إلى كل ربوع الوطن ونحن سعداء بما لمسناه من شغف الجمهور الأسيوطي وحرصه على حضور الفعاليات."

وتوجه رياض بخالص الشكر والتقدير لمحافظ أسيوط، اللواء دكتور هشام أبوالنصر، على مبادرته الكريمة بطلب استضافة فعاليات المهرجان على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس حرصه على دعم الحركة الثقافية والفنية، وإيمانه بأهمية الفن في بناء الإنسان وتعزيز الوعي.

وأضاف أن مهرجان هذا العام شهد تطورًا نوعيًا، ووجودنا هنا اليوم هو تكريم حقيقي للفن في الصعيد، الذي لطالما كان منبعًا للثقافة والفكر.

أما المخرج عادل عبده، مدير المهرجان، فأكد أن هذا الحدث يأتي استكمالًا لرؤية وزارة الثقافة في إعادة توزيع الفعاليات القومية على مختلف محافظات الجمهورية، موضحًا أن اختيار أسيوط جاء تتويجًا لدورها الحيوي في الحركة المسرحية، ونظرًا لما تمتلكه من طاقات شبابية وبيئة مسرحية واعدة.

وأشار إلى أن الدورة الثامنة عشرة كانت من أنجح الدورات، حيث شهدت تنوعًا في العروض وتوسعًا في الورش والفعاليات الموازية.

وأعرب اللواء دكتور هشام أبوالنصر عن بالغ فخره واعتزازه باحتضان محافظة أسيوط لهذا الحدث الفني البارز، مؤكدًا أن استضافة الحفل الختامي للمهرجان لأول مرة خارج القاهرة تمثل نقطة تحول مهمة في مسار الحراك الثقافي بالصعيد، ودليلًا على إيمان الدولة بدور الفنون في بناء الوعي وتعزيز الهوية الوطنية.

وقال محافظ أسيوط، إن هذا الحدث يعكس بشكل واضح دعم القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بترسيخ العدالة الثقافية ودعم التنمية الشاملة في صعيد مصر، إدراكًا منه لأهمية الثقافة والفن كأدوات محورية في بناء الإنسان وصياغة الوعي الوطني.

وأضاف نثمن جهود وزارة الثقافة في تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع قصور الثقافة، ونسعى لتعظيم مردوده من خلال استثمار الحراك الجماهيري المصاحب له في توسيع رقعة المشاركة الثقافية لدى الشباب والنشء."

استهل الحفل بفقرة "السجادة الحمراء" لاستقبال النجوم والفنانين وسط أجواء احتفالية، كما بدء الحفل الذي قدمته الإعلامية بوسي شلبي بالسلام الوطني، تلتها كلمات ترحيبية ومراسم تكريم عدد من رموز الفن والمسرح الذين ساهموا في إنجاح فعاليات وورش المهرجان، من بينهم الفنان خالد أبوضيف عن ورشة التمثيل، والمخرج أسامة عبدالرؤوف عن ورشة الإخراج، والكاتب حسام عبدالعزيز عن ورشة الكتابة المسرحية، والدكتور حسام عطا عن إدارته للندوات، إلى جانب تكريم الدكتور جمال عبدالناصر مدير إقليم وسط الصعيد الثقافي، وخالد خليل مدير فرع ثقافة أسيوط، وتكريم خاص للكاتب الكبير درويش الأسيوطي، أحد أبرز رموز المسرح في المحافظة.

كما تم تكريم اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، ومنحه درع المهرجان، تقديرًا لدعمه المستمر للحركة الثقافية والفنية بالمحافظة، ولدوره البارز في استضافة فعاليات الحفل الختامي للمهرجان لأول مرة في صعيد مصر، وهو ما يمثل خطوة غير مسبوقة نحو ترسيخ العدالة الثقافية وتعزيز الوعي المجتمعي من خلال الفنون.

واختتم الحفل بعرض مسرحي مميز بعنوان "حاجة تخوف" من إخراج المخرج الكبير خالد جلال، الحائز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، ليكون بمثابة مسك الختام وهدية فنية راقية لجمهور أسيوط الذي احتشد في القاعة بحفاوة بالغة.

وأكد محافظ أسيوط في ختام الحفل أن المحافظة ستواصل استضافة الفعاليات الثقافية، وستعمل على فتح أبوابها أمام الإبداع والمبدعين، مشيرًا إلى أن المسرح هو قوة ناعمة مؤثرة في تشكيل وعي المجتمع، ووسيلة فاعلة لترسيخ قيم الانتماء والمواطنة.

وحضر حفل الختام الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وعمرو أبوالعيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية والدكتور جمال عبدالناصر مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي وخالد خليل مدير فرع ثقافة أسيوط، والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان بأسيوط وممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط والدكتور محمد عبداللطيف وكيل مديرية الأوقاف والقس عاموس ممثل الكنيسة الارثوذوكسية وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط وايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط صفاء حمدان، مدير قصر ثقافة أسيوط إلى جانب جمهور كبير من أهالي أسيوط

تجدر الإشارة إلى أن المهرجان القومي للمسرح المصري يعد منصة سنوية لعرض إبداعات الفرق المسرحية من مختلف جهات الدولة، بما في ذلك المسرح الجامعي، والفرق المستقلة، والجهات الرسمية، ويسهم في ترسيخ مكانة المسرح كأداة للتنوير المجتمعي.



ختام الدورة 18 للمهرجان القومي للمسرح



ختام الدورة 18 للمهرجان القومي للمسرح



ختام الدورة 18 للمهرجان القومي للمسرح



ختام الدورة 18 للمهرجان القومي للمسرح



ختام الدورة 18 للمهرجان القومي للمسرح



ختام الدورة 18 للمهرجان القومي للمسرح



ختام الدورة 18 للمهرجان القومي للمسرح



ختام الدورة 18 للمهرجان القومي للمسرح





وحضر حفل الختام الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وعمرو أبوالعيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية والدكتور جمال عبدالناصر مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي وخالد خليل مدير فرع ثقافة أسيوط، والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان بأسيوط وممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط والدكتور محمد عبداللطيف وكيل مديرية الأوقاف والقس عاموس ممثل الكنيسة الارثوذوكسية وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط وايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط صفاء حمدان، مدير قصر ثقافة أسيوط إلى جانب جمهور كبير من أهالي أسيوط