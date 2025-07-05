شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يغنى "أنا بين إيديك" لابنته وزوجها فى حفل زفافهما (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم محمد فؤاد بغناء أغنيته الشهيرة "أنا بين إيديك" ورقصت عليها ابنته بسملة وعريسها مروان، كما أهداهما أغنية خاصة باسمهما، وحضر حفل الزفاف الذى يقام بأحد فنادق القاهرة الفنان عصام كاريكا، ونجوم الكرة عبد الحميد بسيوني وعبد الظاهر السقا.



العروسان



الفنان محمد فؤاد وابنته



الفنان محمد فؤاد ومحافظ القاهرة

وحضر إلى حفل زفاف بسملة محمد فؤاد ابنه الفنان محمد فؤاد كل من وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي، ود. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ووليد عبد الوهاب رىيس هيئة استاد القاهرة، كما حضر من بداية الحفل الفنان هاني رمزى، والفنان أحمد جوهر.

ويعد النجم محمد فؤاد واحدا من النجوم الذين تمكنوا من وضع بصمة تخصهم منذ ظهوره على الساحة الفنية، وتمكن من أن يصنع اسما لنفسه بصوته المميز، فهو دائم التجديد والاختلاف فى أعماله الغنائية، ويستخدم كلمات بسيطة ورمانسية ويوصِل رسالته من العمل بكل سهولة ووضوح.



الفنان محمد لطفى و عادل عبد الله وجانب من الحضور



الفنانة دنيا ومحمد فؤاد



إيهاب توفيق ومحمد فؤاد



بسملة ودنيا



جانب من حفل الزفاف

فؤش واحد من أولئك الذين لا يكفيهم مجرد الغناء، بل يضيف بصمته الخاصة إلى كل أغنية يقدمها، يتميز صوته بقدرة خارقة على الوصول إلى القلوب، ليأسر المستمعين من اللحظة الأول في كل مرة يضع صوته في أغنية، تثير كلماتها ولحنها إعجاب الناس وتصبح حديثهم، ليترسخ بذلك كواحد من أبرع المطربين في الساحة الفنية.



حفل زفاف ابنه محمد فؤاد



حفل زفاف بسملة محمد فؤاد



عبد الظاهر السقا وجانب من الحضور



عبد الظاهر السقا



غناء إيهاب توفيق



فؤاد وإيهاب توفيق



قبلة محمد فؤاد للعروسة



محافظ القاهرة وعماد متعب وطارق علام