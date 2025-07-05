جينيفر لوبيز تكشف عن أغانيها الجديدة بحفل خاص في لوس أنجلوس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 يوليو 2025 01:22 صباحاً - حرصت النجمة العالمية جينيفر لوبيز على دعوة 30 شخص من كبار مُعجبيها يوم الأربعاء الماضي في لوس أنجلوس لحضور حفل استماع بشكل حصري لأحدث أغانيها.
كما شهدت الفعالية إلى جانب إسعاد الجمهور وتقديم أغانٍ جديدة، إهداء كل منهم تذاكر لحفل جينيفر لوبيز في ليلة رأس السنة القادمة في لاس فيغاس، كما حصل الحضور على حقائب هدايا تحتوي على قمصان وملصقات موقعة ومنتجات تجميل من جينيفر لوبيز، بحسب ما جاء بـ"People".
يُمكنكم قراءة: من بينهم جينيفر لوبيز.. النجوم يدعمون جورج كلوني في مسرحيته الجديدة
كما طالبت الجمهور بأن يحرصوا على حضور حفل " Up All Night Live" والذي سيتم إقامته في لاس فيغاس في الفترة من 30 ديسمبر المُقبل وحتى 3 يناير.
وعلى جانب آخر من المُنتظر أن تبدأ النجمة جينيفر لوبيز جولة غنائية في إسبانيا والتي ستكون بعنوان " Up All Night" يوم 8 يوليو الجاري وستُكمل جولتها الغنائية بعدد من الدول ومن ضمنها إيطاليا، تركيا، بولندا، مصر، كازاخستان.
جينيفر لوبيز تُقدم لأبرز مُعجبيها فعالية خاصة وأغانٍ جديدةوخلال تلك الفعالية قدمت النجمة العالمية جينيفر لوبيز 6 أغاني جديدة وهي: "Up All Night"، Regular، Free، Save Me Tonight، Birthday"، كما قدّمت أيضًا "Wreckage of You".
كما شهدت الفعالية إلى جانب إسعاد الجمهور وتقديم أغانٍ جديدة، إهداء كل منهم تذاكر لحفل جينيفر لوبيز في ليلة رأس السنة القادمة في لاس فيغاس، كما حصل الحضور على حقائب هدايا تحتوي على قمصان وملصقات موقعة ومنتجات تجميل من جينيفر لوبيز، بحسب ما جاء بـ"People".
جينيفر لوبيز تُروج لجولتها الغنائية في لاس فيغاسيُذكر أن في مايو الماضي كانت قد أعلنت النجمة جينيفر لوبيز بأنها ستقدم جولة غنائية في لاس فيغاس، وحينها أكدت بأن تلك الجولة ستكون مفاجأة لكل جمهورها.
يُمكنكم قراءة: من بينهم جينيفر لوبيز.. النجوم يدعمون جورج كلوني في مسرحيته الجديدة
كما طالبت الجمهور بأن يحرصوا على حضور حفل " Up All Night Live" والذي سيتم إقامته في لاس فيغاس في الفترة من 30 ديسمبر المُقبل وحتى 3 يناير.
https://www.instagram.com/p/DKI8gl4RFnx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DKI8gl4RFnx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DKI8gl4RFnx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
وعلى جانب آخر من المُنتظر أن تبدأ النجمة جينيفر لوبيز جولة غنائية في إسبانيا والتي ستكون بعنوان " Up All Night" يوم 8 يوليو الجاري وستُكمل جولتها الغنائية بعدد من الدول ومن ضمنها إيطاليا، تركيا، بولندا، مصر، كازاخستان.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».