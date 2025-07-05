ريم عبد العزيز تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها الراحلة سمر عبد العزيز بفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي ورسالة مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 يوليو 2025 01:22 صباحاً - بمناسبة ذكرى ميلاد شقيقتها الفنانة الراحلة سمر عبد العزيز الذي يصادف في الأول من يوليو، نشرت الفنانة ريم عبد العزيز عبر حسابيها على إنستغرام وفيسبوك مقطع فيديو منفّذ بتقنية الذكاء الاصطناعي جمعهما سويًا وهي تحتضنها وكأنها تعايدها بيوم ميلادها. وبدت الشقيقتان بالفيديو في غاية السعادة وكأنهما على أرض الواقع. وأرفقت الفنانة ريم عبد العزيز الفيديو برسالة طويلة مؤثرة وجهتها لشقيقتها. وكانت سمر عبد العزيز توفيت في أبريل الفائت بعد معاناة مع مرض السرطان.

فيديو بالذكاء الاصطناعي يجمع ريم عبد العزيز بشقيقتها سمر عبد العزيز



بالاضافة للفيديو المؤثر الذي نشرته ريم عبد العزيز والذي جمعها بشقيقتها بتقنية الذكاء الاصطناعي وكأنها تعايدها بيوم ميلادها وتحتضنها، ذكرت ريم في رسالتها لشقيقتها أنه أول يوم ميلاد لسمر بعيدًا عنها. وبحزن بالغ تحدثت ريم إلى سمر وأخبرتها أنها بدلًا أن تهرع إليها وتحتضنها وتطفىء معها شمعة يوم ميلادها، أصبحت تكتب لها رسائل حزينة جراء وفاتها. وفي الرسالة نفسها عبّرت لها عن اشتياقها الكبير لها ولصوتها وضحكتها وأيضًا عن المعاناة التي تعيشها جراء فقدانها. وأخبرتها أن جزءًا منها رحل معها. ووعدتها أن تحتفل كل سنة بيوم ميلادها.

رسالة حزينة من ريم عبد العزيز لشقيقتها الراحلة سمر عبد العزيز

عنونت الفنانة ريم عبد العزيز رسالتها إلى شقيقتها الفنانة الراحلة سمر عبد العزيز التي وصفتها بشقيقتها وصديقتها وتوأمها قائلة: "سمورة أختي وتوأمي وصديقتي...

وتابعت ريم عبد العزيز رسالتها متحدثة لـ سمر عبد العزيز مباشرة: "بأول عيد ميلاد إلِك وإنتِ عند رب العالمين يا روح قلبي...

اليوم عيد ميلادك سمورة 1 تموز ، أول عيد بيمرق وإنتي مو جنبي... ما عم أصدق إنه صار لازم أكتبلك، بدل ما أركض أحضنك وأطفي معك شمعة جديدة متل كل سنة.

كنتي دايمًا تقوليلي: "كبرنا سنة، بس ما تغير شي، لساتنا سوا".

وهلأ ؟ كبرتي سنة... وأنا لساتني هون،

بس إنتِ صرتي عند رب كريم ، عند اللي أرحم من الكل ، بس لساتك عايشة فيني ، بكل لحظة وبكل نفس.

اختي سمورة ... يا وجعي اللي رح يبقى بقلبي ...

اشتقت لصوتك، لنقك الحلو، لضحكتك اللي كانت تداوي وجعي، لطريقتك لما تندهيلي sisteeeeer اللي ما حدا بيعرف يقلدها.

اشتقت أعيّدك ، وجبلك هدية .

بعرف إنك عم تشوفيني... يمكن حتى عم تبتسمي هلأ، وتقوليلي: "لا تبكي يا ريم، أنا منيحة".

بس ما بقدر ما ابكي... لأنه نصّي راح معك،

وأيامي رح تضل ناقصة بدونك.

بعيد ميلادك... بوعدك ضل احتفل فيك كل سنة، مو بالحزن، بس بالحب اللي زرعتيه، وبالعمر اللي عشتيه بكرامة ومحبة وحب للكل .

ادعيلي سمورة ... خليكي جنبي متل ما وعدتيني...

وبس تشتاقيلي ، طليّ عليّ بنسمة ، بحلم ، بأي شي... لأعرف إنك بخير.

كل سنة وإنتِ بأجمل مكان،

كل سنة وروحك الطيبة عم تحميني،

كل سنة وإنتِ الحب اللي ما رح ينتهي.

بحبك... ودايمًا ضل حبك . أختك ريم

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وفاة سمر عبد العزيز بعد صراع مع المرض

وكانت الفنانة سمر عبد العزيز قد توفيت في 30 إبريل الفائت عن عمر يناهز الـ 52 عاماً بعد صراع مع مرض سرطان الثدي الذي أعلنت عن إصابتها به في العام 2022 وكانت قد خاضت رحلة من العلاج الكيمائي بعد اسئتصال جزئي للورم من الثدي، إلى أن أعلنت شفاءها منه في العام 2023، إلا أن العلاج أدى إلى تراجع مناعتها فعاودها المرض لاحقاً حيث عانت في الفترة الأخيرة من حياتها من مضاعفاته بشدة. إذ ساءت حالتها الصحية بشكل كبير ما استدعى دخولها المستشفى حيث وافتها المنية.

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توفيت سمر عبد العزيز بعد رحيل والدها بأربعة أشهر

وكانت سمر عبد العزيز قد توفيت بعد أربعة أشهر فقط من رحيل والدها الشاعر الغنائي نظمي عبد العزيز الذي توفي في ديسمبر 2024. وهو أحد مؤسسي الأغنية السورية. وكانت ريم عبد العزيز نشرت صورة عبر صفحتها على إنستغرام لشقيقتها سمر بالأبيض والأسود بعد وفاتها وجهت لها رسالة مؤثرة ولقبتها بالفراشة، معبرة لها أن الفراق مؤلم وأنها بكّرت الرحيل: "فراشتنا طارت وهي بضيافة الرحمن الرحيم. كل الشكر لكل من قدم لنا التعازي عبر الحضور او الهاتف او وسائل التواصل الاجتماعي ... لا أفجعكم الله بعزيز .مؤلم هذا الفراق يا إختي .. بكرتي كتير ياروحي. وكان سبقها نعي ريم عبد العزيز لوالدها الشاعر نظمي عبد العزيز حيث نشرت ريم صورة جمعتها بوالدها عبر صفحتها على إنستغرام وعلقت عليها " بابا حبيبي صعبة الحياة بدونك ياقلبي الله معك ياروحي ... والدي الشاعر الكبير نظمي عبد العزيز في ضيافة الله".

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