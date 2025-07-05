بمقطع فيديو طريف.. نانسي عجرم تلمّح لموعد ألبومها الجديد

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة زادت الحماس ورفعت منسوب التشويق، نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مقطع فيديو طريفاً عبر حسابها الرسمي، ظهرت فيه بإطلالة عفوية خلال جلسة تصوير، لتجيب عن السؤال الذي ينتظره جمهورها: "إيمتى الألبوم الجديد؟".

.. لكن المفاجأة أن الإجابة تم تشويشها عمداً، لتزيد من حماس جهورها!

وعلقت نانسي ببساطة: "قريباً"، لتُشعل التعليقات والتكهنات، بعض المتابعين حاولوا قراءة حركة شفتيها، فيما قال آخرون إنهم عرفوا الموعد رغم التمويه.

يأتي هذا الفيديو بعد إصدار نانسي لأغنيتين من ألبومها المرتقب، هما "ورانا إيه؟" و"طول عمري نجمة"، واللتين لاقتا تفاعلاً كبيراً، ما زاد من ترقّب جمهورها للخطوة التالية.

الألبوم المنتظر يضمّ تعاونات مميزة مع نخبة من صناع الموسيقى، منهم الشاعر تامر حسين، الملحن محمد يحيى، والموزع طارق مدكور، الذين وعدوا بخلطة من الأغاني الإيقاعية والدرامية.

