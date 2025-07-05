حسن الرداد يرثي شقيقه في ذكرى وفاته بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الممثل المصري حسن الرداد الذكرى الـ22 لوفاة شقيقه الراحل فادي نبيل الرداد، من خلال منشور مؤثر ومجموعة صور نادرة شاركها مع جمهوره عبر حسابهالرسمي، عبّر فيها عن مشاعر الحنين والفقد.



واستذكر الرداد شقيقه بكلمات صادقة، وصفه فيها بأنه كان إنساناً طيباً، متديناً، وخلوقاً، يحرص على صلاة الجماعة وصيام التطوع، كما كان معروفاً بتقديم المساعدة للعائلات المحتاجة رغم صغر سنه.

وكتب حسن في منشوره: "الذكرى الـ22 لوفاة أخي وحبيبي وتوأمي فادي نبيل الرداد، كان إنسان طيب ومحترم ومتدين، كان ما شاء الله حريص على صلاة الجماعة في المسجد وصيامه الاثنين والخميس طوال السنة، وكان رغم صغر سنه مسؤول عن مساعدة عائلات وناس كتير بفضل الله، كان نعم الأخ وكان ولد صالح لأبويه، هادئ وبشوش وعلى وجهه ابتسامة طول الوقت".

وأضاف: "كان بالنسبة لأصدقائه أخ بمعنى الكلمة وكاتم أسرار والصاحب الجدع وقت الشدة، كان شخص مجامل وما يفوّتش واجب، الله يرحمه كانت وفاته وهو صغير في السنّ صدمة لكل محافظة دمياط، وخرجت البلد كلها لتوديعه في جنازة كبيرة ومهيبة، الله يرحمك يا فادي لو قعدت أتكلم عنك وعن أخلاقك هقعد أتكلم العمر كله، إن شاء الله تكون في الجنّة ونحسبك من الشهداء إن شاء الله، أرجو من حضراتكم الدعاء لأخي".