إليسا تلفت الأنظار بملابس البحر على متن يخت فاخر

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية غليسا، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور جديدة لها.

ولفتت إليسا الانظار بالصور، إذ ظهرت بكامل اناقتها بإطلالة صيفية ساحرة بالأبيض وسط البحر، على متن يخت فاخر. إذ ارتدت مايو بالأزرق ونسقت معه "كاش مايو" أبيض شفاف جمع بين الرقي والبساطة.

وارفقت إليسا الصور بتعليق لافت تضمن كلمات اغنيتها "خوليو وفيروز"، إذ قالت: "الشمس على وجهي والريح في شعري"، وأضافت: "ولما الدنيا تبوظ، عمري ما بزعل ولا بضرب بوز، بسمع خوليو وبسمع فيروز "

والصور لاقت تفاعلا واسعا بين المتابعين الذين أعربوا عن اعجابهم باطلالتها وتمنوا لها أوقاتا سعيدة.

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