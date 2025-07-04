بالتزامن مع عرضه .. 5 أسباب تحمسكم لمشاهدة ومتابعة مملكة الحرير تعرفوا إليها!

1-قصة المسلسل

View this post on Instagram A post shared by Conquer Studios (@conquerproduction)

2-الجمع بين الفانتازيا والتاريخ

View this post on Instagram A post shared by كريم محمود عبد العزيز (@karimmahmoudabdelaziz)

3-عدد حلقات العمل

4-تجربة غير محددة الزمان والمكان

5-فريق عمل مسلسل "مملكة الحرير"

https://www.instagram.com/p/DLfh3ccN9GO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLfh3ccN9GO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLfh3ccN9GO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

View this post on Instagram A post shared by كريم محمود عبد العزيز (@karimmahmoudabdelaziz)

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يوليو 2025 10:31 مساءً - بالتزامن مع عرض مسلسل "" بطولة النجموالفنانة؛ والذي انطلقت أولى حلقاته يوم الأحد الماضي 29 يونيو، على إحدى المنصات الرقمية وقناة "ON "؛ والذي ينتمى إلى نوعية الأعمال التي تقدم الفانتازيا الممزوجة بالتاريخ، تستعرض معكم "الخليج 365" أسباب تحمسكم لمشاهدة ومتابعة المسلسل.تدور قصة المسلسل حول ثلاثة أشقاء تفرقهم الأقدار وتعيد جمعهم معركة شرسة على العرش الملكي، وتتغير مجريات الأحداث في يوم ميلاد الابن الثاني للملك نور الدين، حين يُقدِم العم الذهبي على قتل الملك ويسعى للقضاء على ورثته، وينجح الخادم الوفي رضوان في الهروب بالأميرين شمس الدين وجلال الدين، إلا أن رحلة الهروب تفضي إلى افتراقهما.إذ ينشئ شمس الدين عبداً في كتيبة حربية للعبيد، بينما يكبر جلال الدين بين اللصوص، وعندما تجمعهما الصدفة مجدداً بعد سنوات، تنفجر الصراعات بين الولاء والخيانة، وتبدأ معركة لا ترحم من أجل استعادة العرش أو السيطرة عليه.كما تأتي أحداث المسلسل من عوامل الجذب أيضًا لمشاهدته، فمع الجمع بين الفانتازيا والتاريخ تتصاعد جرعة الإثارة والتشويق والغموض، حيث يروي "الحكيم عمر" الذي يُجسد دوره الفنان حسن العدل، بصوته في الخلفية، قصة "قابيل" وقتله لشقيقه "هابيل" التي تُعد أول جريمة في تاريخ البشرية، لتنزل اللعنة من جيل لآخر، حتى أصابت أهالي ""، حيث تُسفك الدماء، وتنتشر جرائم القتل، والمحرمات في كل مكان، فلا وجود للخير تمامًا.كما تُعد عدد حلقات المسلسل والذي يتكون من 10 حلقات فقط من عوامل الجذب لمشاهدته، فهو يعتبر من نوعية المسلسلات القصيرة والتي أصبح يقبل عليها الجمهور بشكل كبير، لأن أحداثها تكون مركزة وسريعة فلا يشعر خلالها المشاهدة بأي ملل.أطلعوا على سر خطير وراء ارتداء كريم محمود عبد العزيز غمامة على عينه في مملكة الحريرالمسلسل الذي كتبه وأخرجه، أحداثه تنطلق في زمنٍ غير محدد، ومكانٍ غير معلوم أبعاده، وربما جاء ذلك عمدًا، حتى لا يكون هناك مجال للتفسير والتأويل ورصد ملاحظات، إذ يكون هناك مرونة نوعًا ما، وتفاعل كبير من الجمهور أيًّا كانت رؤيته وثقافته، لاسيما وأن الأحداث تدور في إطار من الفانتازيا، حيث عالم مليء بالشرور، لا مكان فيه للعدالة والضمير والأخلاق، وينتشر الفساد والقتل، واستعراض القوة والهيمنة، لأجل الوصول إلى كرسي العرش أو التقرب من الملك وجنوده حيث تسكن الشياطين داخل قلب "مملكة الحرير".يضم مسلسل "مملكة الحرير" عددًا كبيرًا من النجوم المحببين لدى الجمهور والذين يتسمون بأدائهم المميز والممتع، بالإضافة إلى تقديم كل فرد من فريق العمل شخصية مختلفة ومميزة عن جميع الأدوار التي قدموها من قبل.وجاء على رأسهم النجموالذي عبر عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل، مشيراً إلى أنه اختار المسلسل لأنه يقدم تجربة مختلفة عما قدمه في السابق، وأضاف أن التعاون مع المخرجأضفى روحاً مميزة على كواليس التصوير، وأسهم في خلق أجواء عمل متناغمة بين الفريق.قد يعجبكم بعد طرح إعلان مملكة الحرير.. نجاح بيتر ميمي وكريم محمود عبد العزيز في تقديم الفانتازيا للجمهوركما أعرب كل من النجمةوالفنان محمود البزاوي عن سعادتهم بردود الأفعال على المسلسل والذي جاء بالتزامن مع عرض مسلسلهما "فات المعياد" والذي يحقق تفاعلًا جماهيريًا واسعًا.بينما أوضح الفنانأن مشاركته في "" تمثل محطة مهمة وتحدياً جديداً في مسيرته الفنية، إذ أتاحت له الفرصة لإبراز إمكاناته التمثيلية بشكل كبير، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي واجهها خلال التصوير، مثل صعوبة الطقس وارتداء أزياء ثقيلة تتناسب مع طبيعة العمل الفانتازي، وأكد "فواز" سعادته بالانخراط في هذا النوع من الدراما، الذي يرى أنه يقدم بطريقة مبتكرة تلبي مختلف الأذواق.أما الفنانة السورية، فعبرت عن فخرها بخوض أولى تجاربها في الدراما المصرية من خلال هذا العمل، مؤكدة أنها استطاعت أداء دورها بنجاح من دون أن تواجه أي صعوبات في التحدث باللهجة المصرية، مشيرة إلى أن كواليس التصوير كانت مليئة بالدعم والمودة، وخصّت بالشكر المخرج بيتر ميمي على توجيهاته التي ساعدتها في تقديم أداء مميز.من جانبه، أشار الممثل الشابإلى أن المخرج بيتر ميمي حرص خلال التصوير على خلق أجواء متوازنة تجمع بين الكوميديا والجدية، وهو ما ساهم في تعزيز روح الانسجام بين فريق العمل، مؤكداً أن هذه الأجواء الإيجابية انعكست بشكل واضح على الشاشة، ما أسهم في خروج المسلسل بصورة مميزة ولافتة.مسلسل "مملكة الحرير" مكوّن من 10 حلقات، ويُعرض عبْر قناة ON ومنصة "يانغو بلاي" من الأحد إلى الخميس. وهو تأليف وإخراج بيتر ميمي. وإنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي و"كونكر". وبطولة: كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سارة التونسي،، ووليد فواز.يمكنكم قراءة بالتزامن مع بدء عرض مسلسل مملكة الحرير.. إليكم مسلسلات مصرية نجحت في تقديم الفانتازيا للجمهورلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».