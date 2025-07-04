جيسون جيمس ريختر ينعي النجم الأمريكي الراحل مايكل مادسن

جيسون جيمس يُقدم التعازي لعائلة ومُحبي مايكل مادسن

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تفاصيل وفاة النجم الأمريكي مايكل مادسن

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يوليو 2025 08:50 مساءً - نعى الممثل الأمريكيالنجم الأمريكيوالذي كان قد رحل عن عالمنا بالأمس عن عمر ناهز الـ67 عامًا.وكان قد نشر الممثل الأمريكيمقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" بحسابه الخاص على "إنستغرام"، قدم من خلاله التعازي لعائلة ومُعجبين النجم الأمريكي الراحل مايكل مادسن، مؤكدًا بأنه كان شخصية مُميزة وله تأثير عميق عليه وسيفتقده بشكل كبير.وقد شاركه الفنان الأمريكيبالبطولة في فيلم " Free Willy" والذي تم عرضه عام 1993 وجسد خلال أحداث الفيلم شخصية الإبن فيما جسد الفنان الراحلشخصية والده بالتبني.يُمكنكم قراءة:ومنذ سنوات كان قد نشر الممثل الأمريكيعبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام" صورة جمعته بالفنان الراحل مايكل مادسن خلال تصوير احداث فيلم "Free Willy" خلال فترة التسعينيات.يُذكر أن في صباح أمس الخميس كان قد رحل عن عالمنا النجم الأمريكي مايكل مادسن عن عمر ناهز الـ67 عامًا في منزله في ماليبو إحدى مدن لوس أنجلوس وفقًا لما أعلنته السلطات والتي أكدت عدم وجود شبهة جنائية في وفاته.وكان قد تم إعلان نبأ الوفاة في تمام الساعة 8:25 صباحًا (بحسب التوقيت المحلي)، وقد أكد رون سميث مدير أعمال النجم مايكل مادسن وفاته نتيجة سكتة قلبية، وجاء في بيان صدر عن رون سميث ومديرة أعماله سوزان فيريس، ومسؤولة العلاقات العامة ليز رودريغيز: "في العامين الماضيين قام مايكل مادسن بتقديم بعض الأعمال المُذهلة في مجال الأفلام المستقلة وأيضًا الأفلام الروائية من أبرزها "Resurrection Road، Concessions، Cookbook for Southern Housewives، وكان يتطلع حقًا إلى هذا الفصل الجديد في حياته".

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