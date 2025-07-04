تامر حسني يوجه رسالة لـ ملك وليلى أحمد زاهر .. فماذا قال؟!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يوليو 2025 08:50 مساءً - حرص النجم تامر حسني على التواجد مع ابنتي صديقه وزميله الفنان أحمد زاهر "ليلى وملك" وذلك خلال حفل تخرجهم؛ ولم يكتف تامر بذلك بل وجه لهن رسالة مؤثرة ومليئة بالحب من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه الشخصي عبر "إنستغرام".

وجاء ذلك تعويضاً لغيابه عن حفل زفاف ليلى زاهر؛ حيث فاجأ تامر حسني، الحضور، بظهوره في حفل التخرج ومناقشة مشروع التخرّج الخاص بالشقيقتين ليلى وملك.

هذه رسالة تامر حسني لـ ملك وليلى زاهر بمناسبة تخرجهما!

كتب تامر حسني رسالة تهنئة لبنات صديقه ليلى وملك أحمد زاهر؛ عبر من خلالها عن سعادته بتخرجهما من الجامعة؛ حيث قال :" يوم فرحك يا ليلى كنت مسافر غصب عني، بس النهاردة الفرحة اتنين ملك وليلى، في يوم واحد بيتخرجوا من الجامعة، ملك وليلى ولادي اللي كانوا أطفال صغيرين أوي في فيلم عمرو وسلمى2".

وتابع تامر : "النهارده أنا فعلا مش مصدق إني بغني في تخرجهم، وجانبي باباهم النجم الكبير صديق العمر وحبيبي أحمد زاهر، تعيش وتفرحهم ياحبيبي .. مبروك ملك وليلى وكل دفعتهم وكل خريجين مصر والوطن بشكل عام".

تهنئة تامر حسني لليلى وملك زاهر - الصورة من ستوري حسابه على إنستغرام

ليلى زاهر لـ تامر حسني: وجودك كان كفاية

ومن جانبها نشرت ليلى أحمد زاهر عير خاصية "ستوري" بحسابها على "إنستغرام"؛ مقطع فيديو من حفل تخرّجها هي وشقيقتها الكبرى ملك، وقد ظهر فيه الفنان تامر حسني وهو يغنّي لهما في الحفل.

وكتبت ليلى معلقةً على الفيديو: "شكراً من قلبي يا تيمو على المفاجأة الحلوة دي، بجد نوّرتنا وفرّحتنا، وكنت معانا في يوم مهم جداً لينا، وجودك لوحده كان كفاية يخلّي اليوم ده مميز أكتر ما هو".

الصورة من ستوري حساب ليلى زاهر على إنستغرام

ملك وليلى زاهر في تجربة فنية مختلفة

الجدير بالذكر أن الشقيقتين ليلى وملك أحمد زاهر تعاونتا في تجربة فنية جديدة؛ وهي فيلم "شنطة سفر" إخراج ملك زاهر، والتي شاركت في تأليفه أيضاً مع مريم طارق. ومنتج منفّذ ليلى أحمد زاهر. ومخرج منفّذ جنا حازم، وسلمى العراقي. ومدير تصوير جمال الغربي. والمفاجأة أن ملك لا تقوم بالتمثيل خلال الفيلم، بينما يظهر خلاله الفنان مصطفى عماد كممثل.

سبب غياب تامر حسني عن حفل زفاف ليلى زاهر

من جهة أخرى كان الفنان تامر حسني قد أوضح سبب غيابه عن حفل زفاف ليلى ابنة صديقه أحمد زاهر، من خلال مشاركة صورة من حفل الزفاف عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ وعلق عليها موضحًا السبب قائلًا: "مليون مبروك حبايبي الغاليين ليلى زاهر وهشام جمال"، وأكمل تامر حسني موضحًا سبب غيابه عن حفل زفافهما قائلًا: "محاشنيش عن فرحكم إلا شغلي بره مصر.. فعلًا كان نفسي أكون معاكم ربنا يحفظكم وينور مستقبلكم يارب".

كما مازح صديقه والد العروس أحمد زاهر قائلًا: "وعقبال باقي البنات يا زاهر..عارف إحساسك".

يمكنكم قراءة ملك أحمد زاهر تعلق على تجربتها الأولى في الإخراج والتأليف لفيلم شنطة سفر.. وهكذا دعمها والدها

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