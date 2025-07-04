شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال نجم حفل البيت الفنى للفنون الشعبية على مسرح محمد عبدالوهاب.. 24 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية أن النجم عمر كمال سيقوم بإحياء حفل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يوم الخميس 24 يوليو المقبل على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية.

يقام الحفل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وينقسم الحفل إلى فصلين حيث تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية مجموعة من الفقرات.

ويصعد النجم عمر كمال في الفصل الثاني من الحفل ليقدم مجموعة من أجمل أغانيه المميزة.

من ناحية أخرى كان الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية قد أعلن فيما سبق عن حفل الفنان القدير هاني شاكر يوم 18 يوليو المقبل.