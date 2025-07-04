بطلة "حب للإيجار": "لا أُقدّم مشاهد من دون ثياب"

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت النجمة التركية ألشين سانغو عن رفضها تأدية مشاهد من دون ثياب أو غير أخلاقية، قائلة في تصريح جديد لها: "لا أؤدي مشاهد من دون ثياب، هذا مبدئي لا أحب أن أرى نفسي بهذه الطريقة"، مع العلم انها قدّمت مشهد مماثل لذلك في مسلسل "حب للإيجار".



الجدير ذكره ان ألشين سانغو كان قد تعرّف عليها الجمهور في العالم العربي لأول مرة من خلال مسلسل "حب للإيجار" الذي خاضت بطولته الى جانب النجم التركي باريش أردوتش ، وقد حقق حينها هذا العمل نجاحا باهرا في تركيا ايضا ونسب مشاهدة عالية، وقد تألف من موسمين.

