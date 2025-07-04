ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة على جمهورها بلحظات عائلية عفوية ومؤثرة، وثّقتها عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت دجانييلا وهي تمضي أوقاتاً مميزة مع أولاد شقيقتها "دنيا"، القادمين من أستراليا إلى لبنان.

وفي أحد المقاطع المؤثرة، ظهر زوجها الفنان ناصيف زيتون وهو يشارك الأطفال اللعب والضحك، وسط أجواء مليئة بالحب والحنان، وعلّقت دانييلا على الفيديو بكلمات مؤثرة قالت فيها: "قطع قلبي هنا... اشتقت إليكم كثيراً يا أطفالي".

كما نشرت فيديو آخر من داخل المطبخ، ظهرت فيه وهي تحضّر وجبة بسيطة من رقائق الذرة الملوّنة والحليب، وكتبت ممازحة: "عندما تكوني محاطة بخمسة أطفال... تأثير أولاد أختي! مستوى السكر مرتفع هذا الصباح".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذه اللحظات العائلية الجميلة، مشيدين بالعفوية والحب الذي يجمع دانييلا بأفراد عائلتها، وبالعلاقة الدافئة التي تجمعها بناصيف زيتون.

كانت هذه تفاصيل خبر دانييلا رحمة بلحظات عائلية مع أطفال شقيقتها... وناصيف زيتون يشاركهم اللعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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