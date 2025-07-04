شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يروج لحفله بمهرجان العلمين الجديدة: استعدوا لليلة ما تتفوتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم تامر حسنى لحفله الغنائى المقرر تقديمه على مسرح U-Arena يوم 25 يوليو الجارى، ضمن فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان العلمين الجديدة 2025، ويشاركه الحفل الفنان الشامى.

ونشر فيديو كليب ملكة جمال الكون الذى يجمعه بالشامى، عبر حسابه على "فيس بوك"، معلقا عليها: "انتظرونا فى مصر فى مهرجان العالمين الجديدة، استعدوا لليلة ما تتفوتش على مسرح U-Arena يوم 25 يوليو".

وتقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، في الفترة من 18 يوليو الجاري لـ 29 أغسطس المقبل، في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، التي أنشأتها الشركة في وقت قياسي لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى، وتتولى شركة تذكرتي، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان.

ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، أثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وينتظر أن تشهد الدورة الجديدة لمهرجان العلمين، مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، مروان بابلو، ليجي -سي، ويجز، وفرقة كايروكي، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة.

جدير بالذكر أن النسخة الثانية من مهرجان العلمين، التي نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حققت نجاحًا كبيرًا، إذ انطلقت في يوليو العام الماضي واستهدفت جذب نحو مليوني زائر وسائح.