شكرا لقرائتكم خبر عن من ألبوم "قمرين" إلى "ابتدينا".. مشوار فنى طويل بين عمرو دياب ووليد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الملحن وليد سعد للتعاون مجددًا مع النجم عمرو دياب من خلال ألبومه الجديد "ابتدينا"، وذلك عبر أغنية تحمل عنوان "هلونهم"، وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وتوزيع أحمد إبراهيم.

ويُعد هذا التعاون امتدادًا لمسيرة من النجاحات جمعت بين عمرو دياب ووليد سعد، بدأت بأغنية "لسه بتحبه يا قلبي" في ألبوم "قمرين" عام 1999، ثم "لو كان يرضيك" في ألبوم "تملي معاك" عام 2000.

وبعد غياب دام 18 عامًا، عاد الثنائي للتعاون في أغنية "متغير" عام 2019، تلتها أغنية "فاكرني يا حب" ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" عام 2020، ليأتي اللقاء الجديد في "هلونهم" ليضيف محطة جديدة ومميزة في مشوارهما الفني المشترك.

وحرص الهضبة عمرو دياب على تلحين أغنيتين في ألبومه الجديد، وهما أغنية ارجعلها من كلمات بهاء الدين محمد وألحان عمرو دياب، والأغنية الأخرى حبيبتى ملاك من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو دياب وأحمد إبراهيم.

ويتكون ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا من 15 أغنية متنوعة ومختلفة، وتأتي عناوينها: "خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايما فاكر، ارجعلها، ماليش بديل".

كما يشهد الألبوم مشاركة ابنى عمرو دياب له، إذ يشارك ابنه عبد الله معه خلال أغنية "يالا"، وابنته جانا في أغنية "خطفوني".

يذكر أن آخر ألبومات الفنان عمرو دياب كان "مكانك" والذي طرحه منذ عامين وحقق نجاحا كبيرًا، حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا فى مصر والوطن العربي عبر جميع منصات وتطبيقات الموسيقى.