وفاة الإعلامية والفنانة الإماراتية القديرة رزيقة الطارش عن عمر يناهز ال 71 عاما

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يوليو 2025 05:50 مساءً - توفيت اليوم الجمعة، الإعلامية والفنانة الإماراتية القديرة رزيقة الطارش، عن عمر يناهز ال 71 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء في مجال الإعلام والتمثيل بالسينما والمسرح والتلفزيون.

ونعتها الفنانة شذى سبت عبر حسابها بموقع انستغرام قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيزة والغالية رزيقة طارش في ذمة الله الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته.

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وتعتبر رزيقة الطارش من أوائل الإعلاميات والفنانات في دولة اﻹمارات العربية المتحدة، حيث بدأت مسيرتها الفنية والإعلامية من خلال العمل بإذاعة أبو ظبي خلال العام 1969، ثم اتجهت إلى التلفزيون، لتقدم العديد من البرامج التلفزيونية، قبل أن تقتحم مجال التمثيل في أواخر السبعينات، إذ شاركت في عدد من المسلسلات، من أبرزها: «حظ يا نصيب» و«حاير طاير» و«طماشة» و«سعيد الحظ» و«القياضة»، كما أن دورها «ميثا» في المسلسل الشهير «أشحفان» لا يزال محفوراً في ذاكرة الجمهور حتى الآن.

شاركت رزيقة في بطولة 5 مسرحيات بين الأعوام 1969 و1979 منها «الله يالدنيا» و«الصبر زين» و«تب الأول تحول»، وفي عام 1977 و1978 اتجهت إلى عالم التمثيل في الدراما، وشاركت في 3 أعمال تلفزيونية، هي «الشقيقان» و«اشحفان» مع سلطان الشاعر ومحمد الجناحي و«الغوص» مع خالد النفيسي وعلي المفيدي ومريم الصالح.

رزيقة تميزت بالدراما الكوميدية في موسم رمضان

ومنذ عام 1980 قدمت رزيقة 40 عملاً تلفزيونياً متنوعاً بين الدراما والكوميديا والتي عرض أغلبها في مواسم مختلفة من رمضان، مقدمة أدواراً تراثية وكوميدية متميزة كبطولة في الدراما الرمضانية، أبرزها «حريم بوهلال»، «مناقصة زواج» و«سوالف» و«طماشة» بأجزائه المتعددة و«عجيب غريب» و«سعيد الحظ» و«حبة رمل» و«بحر الليل» و«شبيه الريح» و«القياضة»، وشاركت في الموسم الرمضاني لعام 2020 في ثلاثة مسلسلات هي «مفتاح القفل» و«بنت صوغان» و«كنا أمس».

وعلى صعيد السينما، شاركت رزيقة في 3 أفلام هي «عقاب» و«الخِطبَة» و«ظل»، وكان لها أيضاً إسهامات في عالم الكتابة، فأول عمل كتبته كان «ناعمة ونعيمة» وهو مسلسل كوميدي شاركت فيه الفنانة سميرة أحمد والفنان أحمد الأنصاري، كما ألفت نصوص بعض المسلسلات مثل «عذاب الضمير» و«عتيجة وعتيج».

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