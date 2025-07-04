فيلم أحمد وأحمد يقترب من 7 ملايين جنيه في شباك التذاكر خلال يومين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يوليو 2025 05:50 مساءً - حافظ فيلم أحمد وأحمد على تصدره شباك التذاكر لليوم الثاني على التوالي محققاً إيرادات اقتربت من 7 ملايين جنيه خلال يوميْ عرض فقط، حيث انطلق الفيلم أول أمس الأربعاء 2 يوليو في صالات السينما المصرية كأول أفلام موسم صيف 2025 السينمائي، ليحظى بانطلاقة قوية في شباك التذاكر، ومن المتوقع أن تزداد الإيرادات تدريجياً مع انتهاء امتحانات الثانوية العامية.

إيرادات فيلم "أحمد وأحمد" في يوميْ عرض

وجاءت إيرادات فيلم "أحمد وأحمد" في يوميْ عرض بواقع 4 ملايين جنيه يوم أمس الخميس، و2 مليون و700 ألف جنيه أول أمس الأربعاء، لتكون المحصلة 6 ملايين و700 ألف جنيه، فيما جاءت إيرادات باقي الأفلام أمس كالتالي: فيلم "المشروع X" مليون جنيه، فيلم "ريستارت" 820 ألف جنيه، فيلم "في عز الظهر" 160 ألف جنيه.

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وكان أبطال فيلم "أحمد وأحمد" قد احتفلوا بالعرض الخاص يوم الثلاثاء الماضي، بحضور صناعه وعدد من النجوم، ومن أبرز الحضور: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، غادة عبد الرازق، حاتم صلاح، المخرج أحمد نادر جلال، المنتج أحمد بدوي، عمرو سعد، باسم سمرة، محمد ثروت، محمد أنور، المخرج مجدي الهواري وزوجته الاستايلست دنيا عبد المعبود، تامر فرج وزوجته، هلا السعيد، سينتيا خليفة، يوسف رأفت، وكريمة منصور.

قصة فيلم "أحمد وأحمد"

تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" في إطار من الكوميديا التي يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

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تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفيْ الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.

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