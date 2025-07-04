كاتي بيري وأورلاندو بلوم ينفصلان رسميًّا… التفاصيل كاملة

إنفصلت كاتي بيري وأورلاندو بلوم رسميًّا ممّا ترك المعجبين بهما في حالة صدمة من الخبر.

فقد أكّد ممثّلوهما الانفصال يوم الخميس، كاشفين أنّ كاتي وأورلاندو يُعيدان صياغة علاقتهما بهدوء للتّركيز على تربية ابنتهما ديزي دوف، البالغة من العمر أربع سنوات.

في بيان مشترك، أوضح ممثّلوهما: “لقد غيّر أورلاندو وكاتي علاقتهما خلال الأشهر الماضية للتّركيز على تربية ابنتهما”. وأكّدا أنّ ديزي لا تزال على رأس أولويّاتهما، وسيواصلان الظّهور معًا كعائلة لضمان نشأتها في “حبّ واستقرار واحترام متبادل”.

يبدو الانفصال، وإن كان مفاجئًا، ودّيًّا، ولكن هل هناك تلميح إلى توتّر غير معلن وراء قرارهما؟

يُظهر هذا البيان صورةً للوحدة، لكنّ قصص أورلاندو الأخيرة على إنستغرام الّتي نُشرت يوم الأربعاء، تُشير إلى معاناة عاطفيّة أعمق.

أعاد أورلاندو نشر اقتباسات من كارل يونغ، مُشاركًا أفكاره حول الوحدة – “الوحدة لا تأتي من عدم وجود أشخاص حولك، بل من عدم القدرة على التّواصل والتّوازن بين السّعادة والحزن”.

هل كانت هذه لمحةً عن قلبه بعد الانفصال؟ صرّح مصدر مُقرّب من الزّوجَين لمجلة Us Weekly أنّ الانفصال الّذي تمّ الانتهاء منه الشّهر الماضي، كان “مُنتظرًا منذ فترة طويلة”. كانت الأمور “متوتّرة” لأشهر، ممّا يُشير إلى أنّ التّصدّعات في علاقتهما العاطفيّة ليست جديدة.

يُقال إنّ كاتي الّتي تُكرّس طاقتها لجولتها الموسيقيّة Lifetimes، مشغولةٌ بالتّعامل مع الأمر. وأضاف المصدر: “إنّها مُستاءة لكنّها مُرتاحة لتجنّب طلاقٍ آخر”، في إشارةٍ إلى انفصالها المؤلم عن راسل براند.

بدأت قصّة حبهما عام ٢٠١٦ في حفل ما بعد حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، ممّا أشعل شرارة قصّة حبّ عاصفة. بعد انفصال قصير عام ٢٠١٧، اجتمعا مجدّدًا، وأعلنا خطوبتهما في عيد الحبّ عام ٢٠١٩، ورُزقا بمولودتهما ديزي في أغسطس ٢٠٢٠.