شيرى عادل تتعاقد على حكاية ديجافو من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

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تعاقدت النجمة شيرى عادل على بطولة حكاية بعنوان ديجافو من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، المكوّن من 7 حكايات، تتكون كل حكاية من 5 حلقات، استعدادا لعرضه خلال موسم الأوف سيزون على شاشات المتحدة، والحكاية تأليف نسمة سمير ويشارك فى البطولة الفنان أحمد الرافعى.



شيرى عادل والمنتج كريم ابو ذكرى

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو من إنتاج كريم أبو ذكرى، وتقدم حكاياته بفرق عمل مختلف، بما يشمل أبطالها، مؤلفيها، ومخرجيها، ويقدم من خلالها نوعية دراما متعددة ومتنوعة تجمع بين الاجتماعي، التشويق، والإنساني، ويقدم بطولة حكايات العمل عدد من النجوم الشباب أبرزهم أحمد خالد صالح، مريم الجندي، هنادي مهنا، تارا عماد، رنا رئيس، أحمد جمال سعيد، هاجر الشرنوبي، ونانسي هلال وآخرين.

يذكر أن شيرى عادل شاركت الشهر الماضى في فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى بالمغرب، كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، كما شاركت شيرى أيضاً كعضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الذى أقيم أواخر ابريل الماضى، هذا بالإضافة إلى تكريمها في ختام مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، يوم 30 مايو الجارى.

يذكر أن شيري عادل قدمت مسلسل "الوصفة السحرية" وشارك في بطولته إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

مسلسل "الوصفة السحرية" مكون من 45 حلقة، وتدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف؛ لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.