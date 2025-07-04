وائل كفوري يفاجئ جمهوره.. "شريط الزفاف"

ميرنا وليد - بيروت - فاجأ الفنان اللبناني وائل كفوري متابعيه، بنشره صورة رومانسية جمعته بحبيبته شانا عبود، ظهر فيها وهو يُمسك بيدها، بإطلالة أنيقة تُحاكي أجواء الزفاف، وأرفقها بتعليق:"The wedding tape، قريباً".



الصورة التي نشرها وائل كفوري عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أثارت موجة من التفاعل بين الجمهور، خصوصاً أن الفنان لم يسبق له أن أعلن بشكل مباشر عن ارتباط رسمي، ما جعل البعض يُرجّح أن الفيديو المنتظر سيكون توثيقًا فعليًا لحفل زفافه من شانا عبود.

وتأتي هذه الخطوة المفاجئة، لتؤكد ما ظلّ لسنوات محطّ تكهنات وشائعات، وتفتح فصلاً جديدًا في الحياة الشخصية لــ وائل كفوري، الذي اشتهر بفصله الدقيق بين الفن والعائلة.

