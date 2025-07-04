نجمة عربية تعلن طلاقها للمرة الثانية بعد 7 سنوات من الزواج

ميرنا وليد - بيروت - أشعلت دعاء جابر، نجمة مواقع التواصل المصرية المعروفة بلقب "أم خالد"، مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أعلنت عن طلاقها للمرة الثانية من زوجها، من خلال منشور رسمي عبر حسابها على إنستغرام.

وفي رسالتها، أوضحت أن الانفصال تم بالتراضي، بعد سبع سنوات من الزواج، مؤكدة أن العلاقة كانت قائمة على "عشرة طيبة"، وأن الاحترام المتبادل سيظل حاضراً بين الطرفين، من أجل مصلحة أطفالهما وتوفير بيئة مستقرة لهم.

لكن هذا الإعلان لم يمر دون إثارة ردود فعل واسعة، حيث واجهت "أم خالد" سيلًا من التعليقات المتباينة، خصوصًا من متابعين أعربوا عن شكوكهم في صدقية الخبر، واعتبر البعض أن تكرار إعلان الطلاق قد يكون مجرد محاولة لجذب الانتباه أو رفع معدلات التفاعل، متهمينها بالسعي وراء "التريند" أكثر من مشاركة تجربة شخصية صادقة.

كما أشار بعض المعلقين إلى أن توقيت الإعلان، وغياب أي تفاصيل أو أسباب واضحة وراء الانفصال، قد يدفع للاعتقاد بوجود أهداف دعائية خلف هذه الخطوة، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تُعلن فيها "أم خالد" انفصالها.

وتجدر الإشارة إلى أن "أم خالد" تحظى بجمهور كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يشتهر محتواها بتركيزه على الحياة اليومية والنصائح الاجتماعية ذات الطابع الأسري.

