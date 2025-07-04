محمد رمضان يعلّق بسخرية على تصريح أحمد السقا حول “نمبر 1”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول تعليق له على تصريحات الفنان أحمد السقا بشأن لقب “نمبر 1″، أعاد الفنان محمد رمضان نشر المقطع المتداول للسقا، الذي تحدّث فيه عن اللقب خلال إحدى اللقاءات الإعلامية، وعلّق رمضان عبر خاصية “الستوري” قائلاً: “فعلاً إيه المشكلة… ألف مبروك على فيلم ‘أحمد وأحمد’ يا ساموراي”.

وكان السقا قد صرّح في الفيديو قائلاً: “مفيش في السينما حاجة اسمها نمبر وان، ومحمد رمضان مش قصده حاجة بلقب نمبر وان… هو لقبه كده، هي إيه المشكلة؟”، في محاولة للتقليل من الجدل المرتبط باستخدام اللقب.

في سياق آخر، طرح محمد رمضان أمس (الأربعاء) أحدث أغنياته بعنوان “من ضهر راجل”، عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” ومختلف المنصات الموسيقية، ولاقت الأغنية تفاعلاً كبيراً فور صدورها.

ونشر رمضان بوستر الأغنية على حسابه الرسمي في “إنستغرام”، وكتب: “في ناس واقفين في ضهري وبيسندوني… وفي ناس بترغي في ضهري ولا يشغلوني.”

ويُذكر أن رمضان يتصدّر حالياً “الترند” على منصتَي YouTube Music وSnapchat بأغنيته السابقة “أنا أنت”، ما يعزز من حضوره الفني على الساحة الموسيقية خلال الفترة الحالية.