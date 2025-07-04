سمية الخشاب تُفجّر الجدل: لا أرفض المثلية ولن أعتذر عن “حين ميسرة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلولها ضيفة على برنامج “الفصول الأربعة” الذي يقدّمه الإعلامي علي ياسين عبر قناة “الجديد”، تحدّثت الفنانة المصرية سمية الخشاب بصراحة عن واحد من أكثر المشاهد جدلاً في مسيرتها الفنية، والذي جمعها بالفنانة غادة عبد الرازق في فيلم “حين ميسرة”، كما كشفت عن موقفها من المثلية الجنسية.

وقالت الخشاب: “فكرة المثلية دي حرية شخصية، أنا مقدرش أعلّق على ده، وعندي أصحاب كتير ممكن يكون عندهم ميول مثلية، لكنهم عباقرة وناجحين، ودي حاجة خاصة أنا مليش علاقة بيها.”

وعند سؤالها ما إذا كانت تتمنى حذف هذا الفيلم من أرشيفها، أكدت تمسّكها به، قائلة: “مش هشطب الفيلم من أرشيفي، لأنه حالة. كممثل أنت بتأدي اللي مكتوب في الورق واللي المخرج شايفه، والفيلم كله بكل مشاهده الجريئة وقضاياه هو حالة حقيقية، عن بنت بريئة المجتمع كله خذلها واضطرت تتخبط بنماذج ونفسيات مختلفة.”

وتابعت موضحة أن العمل ناقش قضايا اجتماعية واقعية بأسلوب صادم لكنه ضروري، مشيرة إلى أن دورها في “حين ميسرة” يمثّل جزءاً من مسؤوليتها كممثلة تجاه المجتمع.

يُذكر أن سمية الخشاب شاركت مؤخراً في بطولة المسلسل السعودي “أم 44″، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، وشاركها البطولة عدد من النجوم أبرزهم جومانا مراد، ميس قمر، وهدى الخطيب. المسلسل من تأليف هبة مشاري وإخراج المثنى صبح، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي.