أصالة تُشوّق جمهورها لألبوم “ضريبة البُعد”: فيه روحي وقلبي وتجربتي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة أصالة عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” فيديو ترويجي لألبومها الغنائي الجديد “ضريبة البُعد”، يتضمّن لقطات من بعض أغنياته العشر، التي تعاونت فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين، وعلّقت برسالة مطوّلة تعبّر فيها عن حجم الحب والجهد المبذول في هذا العمل الفني الجديد.

وكتبت أصالة في رسالتها: “توحّدت تماماً مع هذا الألبوم… فرض جوّ من السعادة وغلّف قلقي بذكريات حلوة، وصداقة وأخوّة خيّمت على كل صنّاعه. ضحكنا كثيراً، وكنّا بقيادة رجل مُحبّ ومخلص، زوجي الرائع فائق حسن.”

وأوضحت النجمة السورية أن فريق العمل لم يبخل بأي مجهود، قائلة: “ما فينا حدا وفّر يسمع كل أغنية مئات المرّات، نبحث عن نَفَس واحد نكمل به جملة ناقصة… عشت كل لحظة من التسجيل وكأنها حلم، كنت بتخيّل أوقاتكم وإنتوا بتسمعوا، وبتمنّى تحسوا اللي أنا حسّيته.”

كما عبّرت أصالة عن إيمانها بالموسيقى، واعتبرت أن الألبوم يحمل جزءاً من شخصيتها وتاريخها، وأضافت: “قدّمت لكم في هذا الألبوم روحي، قلبي، كل تجاربي… ألمي وفرحي وأملي وجنوحي، فيه فنّ صادق.”

وفي ختام رسالتها، وجّهت أصالة الشكر لجمهورها على اهتمامهم وحبّهم، مؤكدة التزامها بتقديم الأفضل دائماً: “بوعدكم أخلص لمحبتكم وأكون دائماً عند حسن ظنّكم، وبقدّم لكم أحلى ما عندي: صوتي.”

يُذكر أن ألبوم “ضريبة البُعد” يُعد واحداً من أكثر الأعمال المنتظرة من أصالة، لا سيما بعد نجاحاتها المتتالية في السنوات الأخيرة وتوسّع تجربتها الفنية من حيث التنويع والعمق في المواضيع والأساليب.