كريم عبد العزيز يخوض تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يخوض النجم كريم عبد العزيز أولى تجاربه في الدراما الصعيدية من خلال مسلسل جديد من المقرّر عرضه في موسم رمضان 2026، حيث يجسّد شخصية رجل صعيدي للمرة الأولى في مسيرته الفنية، ضمن عمل يجمع بين الدراما الاجتماعية والإثارة.

المسلسل من تأليف السيناريست عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، في ثاني تعاون درامي يجمع الثلاثي على التوالي بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل الحشاشين في رمضان 2024. ويعقد فريق العمل حالياً جلسات مكثفة لاختيار الأبطال المشاركين في المسلسل، الذي سيضم عدداً من النجوم الشباب.

ويمثّل هذا العمل خطوة جديدة ومغايرة في مسيرة كريم عبد العزيز، الذي غاب عن دراما رمضان في الموسم الماضي، علماً أن آخر أعماله التلفزيونية كان الحشاشين، الذي تناول قصة تأسيس طائفة “الحشاشين” الشيعية الإسماعيلية على يد حسن الصباح، والمعروف بلقب “شيخ الجبل”، وهي من أوائل الطوائف الإرهابية في التاريخ.

وقد شارك في بطولة الحشاشين إلى جانب كريم عبد العزيز نخبة من النجوم، من بينهم فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، وسوزان نجم الدين، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.