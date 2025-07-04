وفاة مايكل مادسن داخل منزله في ظروف مفاجئة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أُعلن عن وفاة الممثل الأميركي مايكل مادسن، أحد أبرز نجوم هوليوود في التسعينيات وأحد الوجوه المألوفة في أفلام المخرج كوينتن تارانتينو، عن عمر ناهز 66 عاماً، بعد أن وُجد فاقداً للوعي في منزله بمدينة ماليبو، يوم أمس (الخميس).

ووفقاً لموقع TMZ، فقد تلقّت شرطة مقاطعة لوس أنجلوس بلاغاً عبر رقم الطوارئ 911، لتصل إلى المكان وتجد مادسن متوفّى في موقع الحادث. وأكدت ليز رودريغيز، المتحدثة باسمه، أن الوفاة ناتجة عن سكتة قلبية، موضحة أن التحقيقات تعامل الحالة على أنها “وفاة طبيعية”، رغم عدم صدور التقرير الرسمي حتى الآن.

وكان مادسن يستعد لدخول مرحلة جديدة من حياته المهنية، إذ أنجز في العامين الماضيين عدداً من الأفلام المستقلة، من بينها: طريق القيامة وامتيازات وكتاب طبخ لربات البيوت الجنوبيات. كما كان يتحضّر لإصدار كتاب جديد بعنوان دموع على والدي: خواطر وقصائد خارجة عن القانون.

وقد عبّر محبوه عن حزنهم لفقدان “أحد أشهر ممثلي هوليوود”، مشيرين إلى حضوره الطاغي وأدواره التي تركت أثراً كبيراً في ذاكرة السينما العالمية.

يُذكر أن مايكل مادسن وُلد في مدينة شيكاغو، وبدأ مسيرته الفنية في أوائل الثمانينيات، وشارك في عدد من الأعمال الشهيرة أبرزها اقتل بيل، كلاب المستودع، ثيلما ولويز، الثمانية الحاقدون، وذات مرة في هوليوود. وكان أول ظهور سينمائي له في فيلم ألعاب الحرب عام 1983.