عمرو دياب يطرح “ابتدينا” بمشاركة أبنائه.. ألبوم عائلي يتصدّر التريند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان المصري عمرو دياب جمهوره بلمسة عائلية خاصة في ألبومه الجديد “ابتدينا”، الذي تم طرحه رسمياً عبر المنصات الرقمية، ولاقى تفاعلاً واسعاً منذ اللحظة الأولى للإعلان عنه.

الألبوم، الذي يضم 15 أغنية متنوعة تجمع بين الرومانسية والإيقاعات العصرية، شهد مشاركة استثنائية من نجلي عمرو دياب، إذ قدّمت ابنته “جنا” أغنية بعنوان “خطفوني”، التي أظهرت من خلالها إحساساً مميزاً وأداءً لافتاً، بينما شارك ابنه “عبدالله” في أغنية “يلا”، في ظهور فنّي أثار إعجاب المتابعين وأكّد موهبته الصاعدة.

وكان دياب قد تصدّر “ترند” موقع X بعد طرح البرومو التشويقي الأول للألبوم، والذي تضمّن مقطعاً قصيراً من إحدى أغنيات العمل وصورة دعائية بالتعاون مع شركة “سوني” العالمية، ما أثار حماس الجمهور المصري والعربي وأعاد الهضبة إلى صدارة محركات البحث.

وتزامناً مع طرح الألبوم، أطلقت إحدى شركات الاتصالات في مصر إعلاناً دعائياً جديداً يظهر فيه أرشيف غني من أبرز أغاني عمرو دياب الناجحة، بتوقيع المخرج طارق العريان، ما ساهم في تعزيز الزخم المحيط بإطلاق الألبوم.

“ابتدينا” لا يُعدّ مجرد ألبوم جديد في مسيرة عمرو دياب، بل خطوة لافتة نحو إبراز طابع عائلي ومواهب فنية ناشئة من داخل بيته الفني.