إبنة دونالد ترامب تنشر الصور الأولى لإبنها اللبناني وجماله حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصور الأولى لطفلها ألكسندر من زوجها رجل الأعمال اللبناني الأصل مايكل بولس، في ظهور نادر نال تفاعل كبير من قبل رواد مواقع التوصل وعلقت عليها وكتبت: "حب حياتنا " واضافت الاحرف الثلاثة الاولى من اسمه الكامل ATB.
وظهرت تيفاني في الصور وهي تحتضن طفلها الرضيع في أجواء عائلية دافئة، وسط تعليقات مباركة من الأصدقاء والمتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بجمال الطفل الذي يشبه والدته الى حد بعيد.
يُذكر أن تيفاني ومايكل تزوّجا في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 في حفل ضخم أقيم في منتجع "مارالاغو" بفلوريدا، بحضور أفراد من عائلتي ترامب وبولس.
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