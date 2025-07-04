حمو بيكا يكشف حقيقة اعتزاله الغناء بعد وفاة أحمد عامر

ميرنا وليد - بيروت - قال الفنان المصري حمو بيكا: "أولاً: الله يرحم أخويا وحبيبي (أحمد عامر) ويسكنه فسيح جناته. إحنا بنشوف الكلام اللي بيتكتب، وناس كتير بتسأل: “هو بيكا بيعتزل؟!".

وأضاف حمو بيكا عبر صفحته الخاصة: "الحقيقة إن الكلام ده مش مضبوط ومفيش أي نية للاعتزال لا دلوقتي ولا قريب. حمو بيكا شغّال على حاجات جديدة قوية جداً، وفي مفاجآت جاية قريب هتفرّح كل جمهوره اللي دايمًا بيقف معاه وبيسنده.. إحنا مكملين بيكم وليكم، ومش بنهتم ولا بنرد على الشائعات، لكن حب الناس واهتمامها هو اللي خلانا نوضح.. شكرًا على دعمكم اللي مبيخلصش".

وكان حذف حمو بيكا، جميع أغاني الفنان الراحل أحمد عامر من قناته الرسمية، وذلك بعد ساعات من وفاته، وقال: "تم حذف جميع أغاني أخويا أحمد عامر من على قناتي، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته".

وأضاف: "ونتمنى من كل أصحاب شركات الإنتاج، وكل حد عمل ديو مع أحمد، إنه يمسح الأغاني الخاصة بيه. ربنا يرحمنا برحمته الواسعة ويغفر لنا جميعًا".

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