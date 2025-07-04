شكرا لقرائتكم خبر عن المسرح الوطنى الجزائرى يتجمل بالموسيقى العربية بالأوبرا فى عام أم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الثقافة المصرية احتفالاتها العالمية بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق، فى إطار عام أم كلثوم، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، حيث أقامت دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع الادارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة رانيا عبد اللطيف وسفارة مصر بجمهورية الجزائر والسفير مختار وريدة رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية بالجزائر احتفالية غنائية تتواكب مع احتفالات العيد الوطنى لدولة الجزائر الشقيقة وأحيتها مطربة الأوبرا رحاب مطاوع بمصاحبة تخت شرقى تحت إشراف أمانى السعيد رئيس الادارة المركزية للموسيقى العربية والمايسترو محمد الموجي مدير إدارة الموسيقى العربية والمايسترو تامر غنيم المشرف الفنى على الإدارة.

فعلى المسرح الوطنى الجزائرى وبحضور زهير بللو وزير الثقافة والفنون الجزائرى وكوكبة من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة مع حشد جماهيرى ضخم من أبناء بلد المليون شهيد والجاليات العربية تألقت نجمة الأوبرا رحاب بمجموعة مختارة من أعمال أم كلثوم الخالدة التى شكلت جزءا من ملامح الهوية الفنية العربية وبمهارة وحضور جذاب تغنت بـ فكرونى - انت عمرى لـ محمد عبد الوهاب ، غنى لى لـ زكريا احمد ، وقف الخلق - على بلد المحبوب - الأطلال لـ رياض السنباطى ، كما عزف التخت موسيقى ألف ليلة وليلة لـ بليغ حمدى ونال الاعجاب والاستحسان .

جاءت الاحتفالية ترسيخا للروابط التاريخية بين مصر والجزائر وتأكيدا لريادة الوطن الإبداعية والتى تجسدت ملامح منها فى عدة فعاليات عالمية للثقافة المصرية بمناسبة عام أم كلثوم، حيث يحل العام الجارى 2025 ذكرى مرور خمسين عام على رحيلها كان منها احتفالية كبرى بدولة جيبوتى شهدها نخبة من الدبلوماسيين والمسئولين والشخصيات العامة بالدولة الصديقة وحشد جماهيرى ضخم.



اغانى ام كلثوم على مسرح الاوبرا



اغاني ام كلثوم



جانب من الحفل