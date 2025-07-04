شكرا لقرائتكم خبر عن أمير محروس: عمرو دياب منظومة فنية ولسه بيجتهد كأنه فى بداية مشواره والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الموزع الموسيقى أمير محروس، عن سعادته باستمرار التعاون مع الهضبة عمرو دياب بعد طرح ألبومه الجديد "ابتدينا"، مؤكدا أن عمرو عبارة منظومة فنية وما زال يتعب ويجتهد كأنه فى بداية مشواره.

وقال محروس، عبر حسابه على انستجرام: "الراجل دا في حياتي من 1988 من وقت ألبوم ميال، عشرة عمر حقيقية وهو إنسان وفنان حقيقة وما زال بيتعب وبيجتهد كأنه لسه مبتدئ"، مضيفا أنه عبارة عن منظومة صناعة فنية في إنسان واحد".

وتابع محروس: "الأسطورة عمرو دياب ربنا يخليك لينا وللفن ودايماً ترسم البهجة على وجهنا وتمتعنا بصوتك وفنك ومدرستك المنفردة اللى بنتعلم منها كلنا وبنحبها علشان بنحبك يا هضبة، يارب دايماً مع بعض في نجاح وخير وتميز ومليون مبروك يا هضبة".

وطرح الميجا ستار عمرو دياب، أحدث ألبوماته الغنائية "ابتدينا"، عبر موقع يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، ويحتوى على 15 أغنية متنوعة ومختلفة وهى: "خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايما فاكر، ارجعلها، ماليش بديل".

ويشارك في ألبوم "ابتدينا" ابنا عمرو دياب، حيث يغنى ابنه عبد الله معه أغنية "يالا"، وابنته جانا في أغنية "خطفوني".