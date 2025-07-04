رقصة رومانسية تجميع نادين نسيب نجيم وظافر العابدين وهي تعلق

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يجمع بين الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل التونسي ظافر العابدين، وذلك قبيل تداول أخبار عن اجتماعهما في بطولة مسلسل جديد من المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.
وظهر الثنائي في الفيديو وهما يرقصان بطريقة رومانسية، إلا أن المقطع كان واضحًا أنه مُركّب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد علّقت نادين على الفيديو بأسلوب طريف عبر حسابها، حيث كتبت:
"برأيي بلا منمثّل، لشو؟ الـAI بيشتغل عنّي وأنا بتفرّج معكن."
وتفاعل العديد من المتابعين مع الفيديو، معبّرين عن حماستهم لرؤية هذا الثنائي معًا على الشاشة، ومؤكدين انتظارهم للمسلسل خلال الموسم الرمضاني المقبل.
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