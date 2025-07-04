إدوارد : خفت من التعرض للضرب .. سامو زين : أتراجع عن هذا التصريح لي

ميرنا وليد - بيروت - تلقى الفنان إدوارد التكريم في النسخة السابعة من مهرجان مجلة "نيش" البريطانية، وفي لقاء خاص مع موقعنا تحدث عن التكريم، وعن شخصية بوشكاش الذي قدمها في مسلسل إش إش" الذي عرض في رمضان الفائت، كما تحدث عن خسارته الكبيرة للوزن، وعن عودته للغناء، برفقة إدوارد كانت زوجته السيدة فيفيان سامي التي تحدثت عن إدوارد بعيداً عن الكاميرا وعما إذا كانت من الممكن أن تدخل التمثيل.



الفنان سامو زين تم تكريمه أيضاً في الحدث، وكان لموقعنا لقاءً معه تحدث فيه عن التكريم، وعن أعماله الغنائية القادمة، وتطرق إلى تصريح سابق له، وإلى أعماله التمثيلية.

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