ممثلة شهيرة تعلن خطوبتها على لاعب كرة السلة .. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية ريم عامر بخطوبتها على لاعب كرة السلة في نادي الزمالك عمر عزب، في حفل عائلي اقتصر فيه الحضور على عدد من أفراد العائلتين وأصدقائهما المقربين.

وأعلنت ريم عامر الخبر على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، ونشرت صورًا من المناسبة السعيدة، ظهرت فيها بإطلالة ناعمة بفستان بسيط إلى جانب خطيبها. وعلّقت ريم على الصور: "محظوظة لأن بجانبي رجل محب، لطيف وداعم للغاية.. أحبك كثيرًا، وأتطلع إلى بناء حياة مشتركة معك، دائمًا جنبًا إلى جنب." وأضافت: "لم أستطع الاكتفاء بصورة واحدة فقط.. اليوم كان رائعًا وقلبي ممتلئ بالحب، وما زلت أحتفظ بصور طريفة من اللحظات".

تأتي هذه المناسبة السعيدة بعد النجاح الذي حققته ريم عامر في شهر رمضان الماضي، من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل "فهد البطل".