بعد أزمتها القضائية الجديدة مع أحمد السقا.. هذا ما فعلته مها الصغير

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الإعلامية المصرية مها الصغير، على متابعيها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ونشرت قولاً للإمام علي بن أبي طالب، وهو: "كما تدين تدان، وكما تعين تعان، وكما ترحم ترحم، وكما تزرع تحصد"، ما أثار جدلاً بين متابعيها، حول من المقصود بمنشورها هذا، ومنهم من قال إنها تقصد به طليقها الممثل أحمد السقا.



وكانت مها الصغير قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة أول أكتوبر، برفقة سائقها، اتهمت فيه أحمد السقا بالتعدي عليهما بالضرب والسب، وذلك خلال تواجدهما داخل الكمبوند الذي تقيم فيه.

ووفقاً لما ورد في المحضر، أفادت مها الصغير أن السقا لاحقها بسيارته أثناء تواجدها مع سائقها، وقطع عليهما الطريق، ما اضطر السائق إلى محاولة تفادي الاصطدام ومواصلة السير. وأضافت أن السقا عاد بعد ذلك واعتدى عليها بالضرب، قبل أن يعتدي على السائق عندما حاول التدخل.