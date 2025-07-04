إبنة ملكة كابلي تلومها وتُعبّر عن انزعاجها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لإبنة ملكة كابلي التي تُدعى قمر، وظهرت الأخيرة في الفيديو وهي تلوم والدتها بسبب سفرها، اذ وجّهت لها رسالة بالقول: "ما في سفر لحالك انتي قلتي بسافر وجلستي شهرين".
على صعيد آخر تصدر إسم ملكة كابلي مؤخرا الترند على السوشيال ميديا بعد الهدية القيمة التي أهدتها لنفسها بمناسبة عيد ميلادها.
وقد شاركت ملكة كابلي الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، وثقت من خلاله هديتها لنفسها وهي عبارة عن مجوهرات وعقد فاخر للغاية تجاوز سعره الـ 750 ألف ريال.
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