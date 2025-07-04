عودة مارت رمضان ديمير إلى التمثيل بعد الخدمة العسكرية… مسلسل جديد ينتظره مع هذه النجمة

تتواصل التّحضيرات لمسلسل جديد بعنوان “Bize Bir Şey Olmaz” (لن يحصل لنا شيء)، من إنتاج شركة MF Yapım الّتي تديرها المنتجة المعروفة أسينا بلبولوغلو، لصالح منصّة ديزني بلس.

المسلسل من كتابة السّيناريست النّاجحة بينار بولوت وهو عمل درامي رومنسيّ يتمحوّر حول قصة حب مؤثّرة. أمّا الإخراج، فسيحمل توقيع المخرجة نسليهان يشيل يورت، ومن المقرّر إطلاق التّصوير في نهاية هذا الشّهر.

وفي جديد المعلومات، فإن الممثّلَين التّركيَّين ميراي دانير ومارت رمضان ديمير، في مرحلة توقيع العقود على بطولة العمل، وفي حال تمّ الاتفاق النّهائيّ، ستمثّل دانر شخصيّة “لال”، فيما يلعب ديمير دور “أكتان”.

يُعد هذا العمل هو الأوّل للممثل مارت رمضان ديمير، بعد عودته من الخدمة العسكريّة، إذ كان آخر ظهور له في الجزء الثّالث من مسلسل “الطّائر الرّفراف”.

أما أحدث أعمال ميراي دانير، فهو مسلسل “الطّموح الأعلى”، أو As” “the Crow Flies الّذي عُرض على منصّة نتفلكس. إضافة إلى مسلسل “حُبّ بلا حدود” الّذي عرض على شاشات التّلفزيون وشاركها في بطولته الممثّل بوراك سيفينش.