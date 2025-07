رحيل أسطورة فيلمَي Reservoir Dogs و Kill Bill… إليكم سبب وفاة مايكل مادسن

توفي مايكل مادسن، المعروف بدوره الذي لا يُنسى في فيلم ” Reservoir Dogs” وظهوره في فيلم ” Kill Bill”، عن عمر يناهز ٦٧ عامًا. وأكّد ممثله أنه عُثر عليه فاقدًا للوعي في منزله بماليبو يوم الخميس. ووفقًا لمجلة “فارايتي”، يُعتقد أن السبب الأول للوفاة هو سكتة قلبية.

في بيانٍ مشترك، أعرب ممثلاه سوزان فيريس ورون سميث، إلى جانب مديرة أعماله ليز رودريغيز، عن حزنهم على فقدانه: “كان مايكل مادسن أحد أشهر ممثلي هوليوود، وسنفتقده بشدة”. ظل مادسن نشيطًا في مسيرته الفنية، حيث يعمل على العديد من مشاريع الأفلام القادمة وكتاب شعري جديد.

كان مايكل مادسن أكثر من مجرد ممثل مساعد. فتجسيده لشخصية السيد بلوند، الرجل الوحشي والجذاب في فيلم “كلاب المستودع” (١٩٩٢)، رسّخ مكانته كشخصية محورية في مسيرة كوينتن تارانتينو السينمائية. وقد تألّق في أحد أكثر المشاهد إثارة للصدمة في السينما الحديثة: الرقصة السادية على أنغام أغنية ” Stuck in the Middle With You” أثناء تعذيب ضابط شرطة.

وشمل ذلك تعاونه مع أفلام أخرى لتارانتينو مثل “اقتل بيل الجزء الأول والثاني”، و”الثمانية الحاقدون”، و”حدث ذات مرة في هوليوود”، مما رسّخ مكانته كأحد ملهمي المخرج المفضّلين. وقد امتزج حضوره على الشاشة بالجاذبية والصلابة والحساسية الشعرية.

تضم أعمال مايكل مادسن أكثر من ٣٠٠ فيلمًا، بدءًا من “دوني براسكو” و”مدينة الخطيئة” و”ثيلما ولويز” وصولًا إلى “الأبواب” و”الأنواع” و”ذات مرة في المكسيك”. امتدت موهبته الفنية من الأفلام المستقلة إلى الإنتاجات الضخمة، بلمسة من الأصالة والعمق.

بدأ مسيرته الفنية في شركة ستيبنوولف المسرحية الشهيرة في شيكاغو، وظهر لأول مرة في السينما في ثمانينيات القرن الماضي بأفلام مثل “ألعاب الحرب” و”السباق مع القمر” و”الطبيعي”، والتي أظهرت بالفعل تنوعّه الدرامي.

في السنوات الأخيرة، ظلّ نشيطًا في المشهد السينمائي المستقل بمشاريع مثل “طريق القيامة” و”الامتيازات” و”كتاب الطبخ لربات البيوت الجنوبيات”.

وُلد مادسن في ٢٥ سبتمبر ١٩٥٧ في شيكاغو، وهو ابن المخرجة والكاتبة إيلين مادسن ورجل الإطفاء كالفن مادسن. شقيقته، الممثلة فيرجينيا مادسن، مرشحة لجائزة الأوسكار. إلى جانب التمثيل، كان له أيضًا قصائد شعرية.

يُمثل رحيل مايكل مادسن خسارةً لصوتٍ فريد في السينما – ثائرٌ بروح فنان، كان حضوره دائمًا نابضًا بالحياة وحقيقيًا. إرثه لا يزال حيًا في كل مشهدٍ جسّده وكل بيتٍ كتبه.