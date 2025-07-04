شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب فى سهرة غنائية ضخمة بمهرجان العلمين الجديدة 1 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما فى ساحة "U-ARENA" بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات الدورة الـ3 من مهرجان العلمين الجديدة 2025، يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس المقبل، وخلال الحفل يغني الهضبة باقة من أغانيه، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومه الجديد "ابتدينا".

ويشارك عمرو دياب في مهرجان العلمين الجديدة للمرة الثانية على التوالي بعد مشاركته العام الماضي خلال فعاليات النسخة الثانية بحفل غنائي كامل العدد، وقدم خلاله باقة مميزة من أغانيه.

وتقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، التي أنشأتها الشركة في وقت قياسي لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى، وتتولى شركة تذكرتي، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان.

ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، أثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كل ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وينتظر أن تشهد الدورة الجديدة لمهرجان العلمين، مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، مروان بابلو، ليجي -سي، ويجز، وفرقة كايروكي، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة.

جدير بالذكر أن النسخة الثانية من مهرجان العلمين، التي نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حققت نجاحًا كبيرًا، إذ انطلقت في يوليو العام الماضي واستهدفت جذب نحو مليوني زائر وسائح.