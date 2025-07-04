شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تفتتح النسخة الـ3 لمهرجان العلمين الجديدة وتحيى حفلا غنائيا 18 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائى يوم الجمعة الموافق 18 يوليو الجارى، فى منطقة الأرينا الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2025، حيث تفتح فعاليات النسخة الثالثة التى تقام فى الفترة من 18 يوليو لـ29 أغسطس، وأتيحت تذاكر الحفل عبر موقع "تذكرتي".

وتقدم أنغام خلال الحفل باقة مميزة من أغانيها الجديدة والقديمة التى يتفاعل معها جمهورها، بمشاركة الفرقة الموسيقية والأوركسترا بقيادة المايسترو هانى فرحات.

وتقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، فى قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا فى ساحة "U-ARENA"، التى أنشأتها الشركة فى وقت قياسى لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبى الفن والموسيقى، وتتولى شركة تذكرتى، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان.

ويأتى تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التى حققها المهرجان فى دورتيه الأولى والثانية، وأثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كل ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وينتظر أن تشهد الدورة الجديدة لمهرجان العلمين، مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، مروان بابلو، ليجي -سي، ويجز، وفرقة كايروكي، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة.

جدير بالذكر أن النسخة الثانية من مهرجان العلمين، التي نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حققت نجاحًا كبيرًا، إذ انطلقت في يوليو العام الماضي واستهدفت جذب نحو مليوني زائر وسائح.