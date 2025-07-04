كاتي بيري وأورلاندو بلوم يؤكدان انفصالهما: الأولوية لتربية ابنتهما في حب واستقرار واحترام متبادَل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يوليو 2025 11:55 صباحاً - أعلن الثنائي كاتي بيري وأورلاندو بلوم انفصالهما رسميا بعد علاقة حب دامت 9 سنوات، في بيان مشترك، وصف الانفصال بتغيير في مسار العلاقة، وأكد أنهما سيظهران طوال الوقت كعائلة، والأولوية لتربية ابنتهما في حب واستقرار واحترام متبادَل.

وجاء في البيان، الذي نشرته وسائل الإعلام الأمريكية فجر اليوم الجمعة: نظراً للاهتمام والنقاشات الكثيرة حول علاقة أورلاندو بلوم وكاتي بيري أخيراً، أكد الممثلان أن أورلاندو وكاتي غيّرا مسار علاقتهما خلال الأشهر الماضية للتركيز على المشاركة في تربية الأبناء".

وأضاف البيان: "سيظلان معاً كعائلة، لأن أولويتهما المشتركة - وستظل دائماً - هي تربية ابنتهما في حب واستقرار واحترام متبادَل".

الانفصال تم في هدوء

المغنية الأمريكية الشهيرة كاتي بيري، 40 عامًا، والممثل الإنجليزي أورلاندو بلوم، 48 عامًا، لم يظهرا سويًا منذ شهور، وأعلن مصدر مقرب أن الثنائي انفصلا رسميًا بعد علاقة استمرت لأكثر من9 سنوات، وخطبة 6 سنوات، وتم ذلك قبل بدء جولة كاتي "لايفتايمز" في أبريل الماضي.

وأضاف المصدر أن العلاقة متوترة منذ فترة طويلة، لذلك قررا الانفصال في هدوء، مع استمرار علاقة ودية وصداقة بينهما وذلك من أجل مستقبل ابنتهما، وأكد أنهما في الفترة القادمة يعطيان الأولوية لديزي.

وأوضح مصدر ثانٍ لصحيفة Us Weekly أن بُعد المسافة ساهم في خلافاتهما، وقال: "كاتي مشغولة جدًا بالعمل، وكثيرًا ما يكونان معًا وهذا ما سبب توترًا، وعلى الرغم من خطوبتهما التي استمرت لسنوات، لم يحددا موعدًا للزفاف ولم يخططا لأي شيء".

وتابع المصدر "لن يُجريا تغييرات جذرية، سيُبقيان حياتهما في مونتيسيتو، كاليفورنيا، حيث يعيشان. إنهما يُعطيان الأولوية للاستقرار والثبات من أجل ديزي".

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كاتي بيري وأورلاندو بلوم من أشهر الثنائيات في هوليوود

تعرفت كيتي بيري على أورلاندو بلوم في يناير 2016 خلال حفلة "Golden Globes"، ومن وقتها بدأت شرارة الحب تشتعل بينهما، وارتبطا بعدها مباشرة.

في مارس 2017، أعلنا انفصالهما بشكل ودي، لكنهما ظلا على تواصل، وظهرا سويا في مناسبات عدة، ثم أعلنا عودتهما في 2018، وبدأت العلاقة تاخد شكل أكثر جدية.

تمت الخطبة بينهما في يوم الحب الموافق 14 فبراير 2019، وانجبا ابنتهما في أغسطس 2020.

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