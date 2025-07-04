تيفاني ترامب تنشر الصور الأولى لابنها وزوجها اللبناني

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يوليو 2025 11:55 صباحاً - شاركت تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الصور الأولى لطفلها "ألكسندر ترامب بولس"، من زوجها رجل الأعمال اللبناني مايكل بولس، عبر حسابها على "إنستغرام"، في أول جلسة تصوير عائلية رسمية بعد الولادة.

وجاءت الصور بطابع عائلي، حيث ظهرت تيفاني ترامب تحتضن طفلها إلى جانب زوجها مايكل، وأرفقت تيفاني الصور بتعليق عبّرت فيه عن مشاعرها قائلة: "حبّ حياتنا، ألكسندر ترامب بولس.

وفي صورة أخرى، انحنت تيفاني فوق زوجها مايكل بولس وهما ينظران إلى طفلهما، كما ظهر ألكسندر الصغير محتضناً دبّاً صغيراً محشواً في بطانية، كما شوهدت تيفاني وهي تبتسم لمولودها في سلسلة الصور.

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ويُعدّ هذا الظهور العلني الأول للطفل بعد أسابيع من إعلان تيفاني عن ولادته في منشور سابق بتاريخ 15 مايو، حين نشرت صورة لقدم الطفل وكتبت: "أهلاً بك طفلنا الجميل، ألكسندر ترامب بولس. نحبّك بلا حدود. شكراً لوجودك في حياتنا."

كما عبّر مايكل بولس بدوره عن سعادته حينها، واصفاً المولود الجديد بـ"النعمة".

تيفاني ترامب أم للمرة الأولى

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وسبق أن رحبت تيفاني ترامب، وزوجها مايكل بولس بمولودهما الأول، وشاركت الخبر عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، حيث نشرت صورة وهي ممسكة بقدم ابنها المولود حديثاً وأرفقته بتعليق جاء فيه: "أهلًا بك في هذا العالم يا ابننا الحبيب، ألكسندر ترامب بولس. نحبك حبًا لا يوصف! شكرًا لك على قدومك إلى حياتنا! 15/5/2025".

وأعرب دونالد ترامب خلال تواجده في دولة الإمارات ضمن زيارته لبعض دول الخليج عن رغبته للعودة للولايات المتحدة لرؤية حفيده.

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زواج تيفاني ترامب وإعلان الحمل

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بدأت علاقة تيفاني ترامب- ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والممثلة مارلا مابلز، اللذان تزوجا في الفترة من 1993 إلى 1999- من الملياردير اللبناني مايكل بولس عام 2018 بعد لقائهما في نادي ليندسي لوهان في ميكونوس، اليونان، وأعلنا خطوبتهما في يناير 2021. وتقدم بولس بطلب الزواج من تيفاني في حديقة الورود بالبيت الأبيض بخاتم ألماس بقيمة 1.2 مليون دولار.

تزوجا في بالم بيتش بولاية فلوريدا، في نوفمبر عام 2022. وكان فستان زفاف تيفاني من توقيع المصمم اللبناني الشهير "إيلي صعب"، كما ارتدت والدتها "مابلز" أيضاً فستانها من المصمم "إيلي صعب".

تم تصميم كعكة الزوجين، التي يبلغ طولها 7 أقدام، على غرار كعكة زفاف "مابلز" و"ترامب" من إبداع الخبَّازة "سيلفيا وينستوك". وقالت "مابلز" إن "تيفاني" أرادت إعادة إنشائها.

وفي أكتوبر 2024، أعلن دونالد ترامب أن ابنته تيفاني، تنتظر مولودها الأول من بولس.

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