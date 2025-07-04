شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى أبو ضيف تكشف سر تقديم فيلم "إن شالله الدنيا تتهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل حول فيلمها القصير الجديد "إن شالله الدنيا تتهد"، مؤكدة أنه من أكثر الأدوار التى أثّرت فيها، رغم أن مدته لا تتجاوز 20 دقيقة.

وأكدت سلمى في تصريحات خاصة لـ الخليج 365: "جميعنا نتمنى أن نصل لمرحلة استقرار وراحة، ويمكن هذا ما جعلنى مرتبطة بالمشروع أكثر".

وعن مدى تقاربها مع الشخصية التي جسدتها في الفيلم، أوضح سلمى قائلة: "لا أحب الحكم على الأشخاص لكن لو كنت مكاني في فيلم إن شالله الدنيا تتهد، لن أقوم بنفس تصرفها، بس العمل على الفيلم انتهى ومن وجهة نظرى كان لابد من سرد القصة كما هي".

كما كشفت النجمة سلمي أبو ضيف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن كواليس بطولتها لـ الفيلم القصير إن شالله الدنيا تتهد.

وصرحت أبوضيف قائلة: "سيناريو فيلم إن شالله الدنيا تتهد هو ما شجعنى لـ تقديم العمل، فكرة الفيلم نفسها ورسالتها المهمة، والجانب الإنسانى المختلف في الشخصية".