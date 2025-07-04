شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المجيد عبد الله يحيى حفلا غنائيا فى أبو ظبى 11 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب عبد المجيد عبد الله حفلاً غنائياً في أبو ظبى السبت الموافق 11 أكتوبر المقبل، حيث يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته الخليجية المحببة لدى جمهوره.

من ناحية أخرى كان تعرض الفنان عبد المجيد عبد الله لوعكة صحية منعته من الوفاء بالتزاماته الفنية، وذلك حسبما أكد الحساب الرسمي لقناة روتانا عبر موقع إنستجرام، حيث كتب: "نظراً لتعرض الفنان عبد المجيد عبد الله لظرف صحي طارئ فقد تقرر إلغاء جميع التزامات الفنان الفنية مع تمنياتنا له بالشفاء العاجل".

كما أعلن الحساب الرسمي لـ"يوم التأسيس" عن إلغاء "ليلة الأسفار" التى كان من المقرر أن يحييها الفنان بهذه المناسبة، متمنياً له الشفاء العاجل.