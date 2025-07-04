تفاصيل شخصية مها نصار في ورد وشوكولاتة وعلاقتها بـ زينة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يوليو 2025 10:19 صباحاً - تواصل الفنانة مها نصار تصوير دورها في مسلسل "ورد وشوكولاته" مع زينة ومحمد فراج والذي انطلق الأسبوع الماضي، للعرض في الربع الأخير من عام 2025 على منصة yango play، وفي نفس الوقت تعمل مها نصار على التحضير لعمل جديد يعرض في موسم الأوف سيزون تتكتم تفاصيله في الوقت الحالي لحين الاعلان عنه بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

مها نصار مُعدّة برامج وصديقة زينة

وقالت مها نصار لـ"الخليج 365" أنها تعمل حالياً على تصوير عدد من التي تجمعها بالفنانة زينة في مدينة الغردقة الساحلية، بعد انتهائهما من المشاهد الأولى بالقاهرة، موضحة أنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية هناء التي تعمل معدة برامج تليفزيونية وهى الصديقة المقربة للفنانة زينة، ومع توالي الأحداث ستحدث العديد من الأمور المفاجئة والغير متوقعة.

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مسلسل "فى رواية أحدهم - ورد وشوكولاته" مستوحى من قصة حقيقية شغلت الرأى العام فترة طويلة، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويشارك فى بطولة العمل إلى جانب زينة ومحمد فراج كل من مها نصار، مريم الخشت، صفاء الطوخي، عمر مهدي، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.

الأميرة "ظل حيطة" آخر أعمال مها نصار

يذكر أن مها نصار تواجدت في دراما رمضان 2025، بمسلسل "الأميرة ظل حيطة" عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وجاء من بطولة: ياسمين صبري، نيقولا معوض، مها نصار، وفاء عامر، نضال الشافعي، هالة فاخر، هند عبد الحليم، سمر مرسي، عابد عناني، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفي، عزت زين، محمد العمروسي، محمد دسوقي، وعدد آخر من الفنانين.

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مسلسل "الأميرة ظل حيطه" سلط الضوء على عدد من قضايا المرآة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج والأنبهار بالوضع المادي فقط و عدم الأهتمام بالمعدن الحقيقي للزوج وكما يناقش أيضاً الثغرات القانونية التي ممكن ان يقوم بها المحامُون لسلب الحقوق الشرعية والقانونية للزوجة بطرق مختلفة وذلك في إطار إجتماعي لا يخلو من التشويق.

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