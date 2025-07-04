كارولين عزمي تخطف الأنظار بـ 3 جلسات تصوير صيفية على البحر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يوليو 2025 10:19 صباحاً - خطفت الفنانة الشابة كارولين عزمي الأنظار خلال الأيام الماضية، بسبب اطالاتها الجديدة بالتزامن مع حلول فصل الصيف، حيث خضعت كارولين لثلاث جلسات تصوير على البحر أثناء قضائها أجازتها الصيفية بإحدى البدان الأوروبية، خلال الأسبوع المنصرم جعلتها تتصدر محركات البحث على موقع جوجل.

اطلالات كارولين عزمي الصيفية على البحر

وخلال الأسبوع المنصرم، نشرت كارولين عزمي على حسابها بموقع انستغرام 3 جلسات تصوير على البحر، الأول ظهرت فيها بفستان مجسم طويل بألوان مختلفة كشف عن قوامها الممشوق، والثانية ارتدت فيها فستان وظهرت كارولين عزمي بفستان أصفر طويل ضيق مكشوف الظهر كاملا، ومزين خطوط عرضية فقط، فيما أطلت في الثالثة بإطلالة لافتة ارتدت خلالها فستان قصير باللون الوردي.

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وخاضت كارولين عزمي منافسات موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل"، الذي كررت فيه تعاونها مع أحمد العوضي للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد تعاونهما في مسلسل "حق عرب" الذي عُرض في رمضان 2024. وجسّدت كارولين خلاله دَور مرشدة سياحية تقع في حب أحمد العوضي، الذي يعمل مع والدها رغم بعده تماماً عن وضعها الاجتماعي وتعليمها.

قصة كارولين عزمي مع أحمد العوضي في "فهد البطل"

مسلسل "فهد البطل" دارت أحداثه في منطقة شق الثعبان؛ حيث يعمل فهد (أحمد العوضي) بمصنع رخام، وذلك بعد هروبه هو وشقيقته راوية (كارولين عزمي) من عائلتهما في الصعيد بسبب مقتل والدهما على يد عمه، ثم يقع في حب كناريا التي تعمل هي الأخرى في السوق، ويتزوجها ولكن علاقتهما تتعرض للعديد من التحديات، في الوقت الذي خطط فيه فهد للانتقام من كلّ الذين ظلموه.

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مسلسل "فهد البطل" جاء من بطولة: أحمد العوضي، ميرنا نورالدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، حمزة العيلي، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبوداوود. وهو من تأليف محمود حمدان. وإخراج محمد عبدالسلام. وإنتاج شركة سينرجي.

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