فيلم سكر 2.. ملحمة غنائية تستعيد سينما العائلة العربية‏

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يوليو 2025 10:19 صباحاً - في زمن تكثر فيه الأعمال السينمائية الموجَّهة للجمهور البالغ، يأتي فيلم "سكر 2: سبعبع وحبوب الخرزيز" كصرخة فرح استثنائية تُعيد ‏للأطفال والعائلات العربية حقهم في فن راقٍ يمتزج بالمتعة والقيم. ‏

هذا العمل ليس مجرد تكملة للجزء الأول الذي تم عرضه 2023؛ بل نقلة فنية توسّع عالم "سكر" الساحر، وتُثبت أن السينما الغنائية قادرة ‏على صناعة بصمة في المشهد السينمائي العربي.‏

إعداد - آية الزيني

توسُّع عالم "سكر" الساحر في الجزء الثاني

وتستمر الأحداث في الجزء الثاني من الفيلم الغنائي "سكر"؛ حيث تُصاب المدينة بوباء مميت؛ فيضطر أطفال دار الأيتام- بقيادة البطلة "سكر" (حلا الترك)- ‏لمواجهة هذه الأزمة بمساعدة طبيب يطوّر لقاحاً لإثبات براءته أمام القضاء والعامة. ‏

ثم تتوالى الأحداث، وينطلقون في مغامرة لإنقاذ حيوانات السيرك والعاملين به من القسوة التي يتلقونها من رئيسهم، وذلك بعد التريُّث في ‏وضع خطة مُحكمة.‏

View this post on Instagram A post shared by Shahid (@shahid.vod)



وفي خاتمة فيلم "سكر 2: سبعبع وحبوب الخرزيز"، تُوّجت رحلة البطلة "سكر" بلحظة مُفعمة بالتناقضات العاطفية، فرحة ‏تحقيق الحُلم مُرافَقة بألم فراق رفاق الدار. ‏

فبعد نجاح الأطفال في إثبات براءة الطبيب المسجون وإنقاذ حيوانات السيرك، تحصل "سكر" على منحة في "المدرسة الملكية" وهي ‏فرصة تعليمية استثنائية تُمثل انطلاقة جديدة لحياتها، لكنها تعني مغادرتها دار الأيتام ورفاقها.‏

هذه الخاتمة لم تُغلق باب القصة؛ بل فتحت آفاقاً للجزء الثالث المُعلن عنه؛ حيث وعد صنّاع الفيلم باستكشاف تأثير "سكر" في المدرسة ‏الملكية على مصير دار الأيتام، ودَور "معتز هشام" الجديد كقائد للمجموعة بعد رحيلها.‏

عبقرية ماجدة زكي الفنية تتجلّى في "سكر 2‏"

في "سكر 2" نجد تحوُّل شخصية "رتيبة" (ماجدة زكي) من مديرة دار قاسية إلى امرأة تظهر منها ومضات تعاطُف، عبقرية ماجدة زكي ‏تجلَّت بـ"سكر 2" في إظهار الجمال في القبح، وإثبات أن الشر في السينما يمكن أن يكون بوابة لفهم تعقيدات النفس البشرية. ويمثّل مشهد ‏وداع "سكر" لأفراد الدار في نهاية الفيلم، دليلاً واضحاً على ذلك؛ حيث ظهرت الفنانة ماجدة زكي متماسكة رغم تأثُّرها بفراق قائدة الأطفال ‏الذكية "سكر". ‏

يمكنكِ قراءة "يوميات سكر": اصطحاب المُشاهد لعالم الأحلام والبراءة

‏"سكر 2" وتحويل التنوُّع العمري إلى نقطة قوة

وقد نجح فيلم "سكر 2" في تحويل التنوُّع العمري إلى نقطة قوة؛ حيث حوَّل الممثلون الكبار: ماجدة زكي، ومحمد ثروت، تجرِبتَهما إلى منصة ‏لصقل مواهب الجيل الجديد مثل: حلا الترك، ومعتز هشام، وياسمينا العبد، بينما استفادوا هم أنفسهم من طاقة الصغار. هذا التكامل أنتج عملاً ‏فنياً يجسّد قيماً تربوية داخل القصة وخلف الكاميرا.‏

https://www.instagram.com/p/C1mZtKHN_D6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C1mZtKHN_D6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C1mZtKHN_D6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

حلا الترك وياسمينا العبد تتحدثان لـ«الخليج 365» عن صعوبات "سكر 2‏"‏

وخلال العرض الخاص للفيلم بـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة، التقت «الخليج 365» بالفنانة حلا الترك، والتي ‏أكّدت أن الجزء الخاص بالرقص، كان واحداً من أصعب الأمور التي واجهتها خلال التحضير للعمل؛ مشيرة إلى أن الجانب الدرامي ‏أيضاً كان مليئاً بالتفاصيل. كما كشفت عن أن صنّاع العمل كانوا يشعرون بالتوتر بعض الشيء، بسبب رغبتهم في تقديم أفضل ‏أداء.‏

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)



وعن الصعوبات التي واجهتها أثناء تصوير الجزء الثاني من فيلم "سكر"، كشفت ياسمينا العبد في لقاء سابق لـ«الخليج 365» قائلة: "العمل ‏نفسه كان صعباً في تصويره. وفكرة الفيلم أنه موسيقي ولم يكن لدينا هذا النوع والثقافة من الأفلام. نوعه جديد جداً والفكرة في الاستعراض ‏والغناء والتمثيل، كلّ هذه الأشياء يتم ربطها، وأنا الخلفية الخاصة بي هي المسرح والموسيقى".‏

وتابعت: "الفكرة وجود 12 شخصاً داخل نفس الكادر، مشاهد طويلة وأغانٍ 3 دقائق تتعمل في مشهد واحد، هذا يحتاج لبروفات كثيرة ‏ويحتاج تحضيراً غير طبيعي".‏

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

فيلم "سكر 2: سبعبع وحبوب الخرزيز"‏

عُرض الجزء الثاني من فيلم "سكر" خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الرابعة، والتي أقيمت في مدينة جدة ‏التاريخية، في نهاية العام الماضي 2024‏.‏ ويتم عرضه حالياً عبْر منصة "شاهد"، والتي أعلنت عن العرض بالتزامن مع عيد الأضحى ‏المبارك 2025 الماضي.‏

https://www.instagram.com/p/DDNIloHIm0z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDNIloHIm0z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDNIloHIm0z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

قد تعجبكِ لقطات من العرض الخاص لفيلم سكر في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ويُمثل فيلم "يوميات سكر"- المُستلهم من رواية "صاحب الظل الطويل" العالمية- جرأةً سينمائيةً استثنائية، تجلَّت في تحدي صناعة فيلم ‏غنائي استعراضي عربي، وهو مجال يتطلب استثمارات مالية ضخمة، وطاقات فنية استثنائية، قادرة على الجمع بين التمثيل والغناء والحركة ‏الاستعراضية المُتقنة. ‏

وقد نجح العمل في تجاوُز هذه التحديات عبْر رؤية المخرج تامر المهدي، وسيناريو الكاتبة هبة مشاري حمادة؛ حيث أثبتا معاً أن السينما ‏العربية قادرة على تقديم أعمال فنية شاملة تروي حكايةً للطفل بسلاسة.‏

ويُشارك ببطولة الفيلم كلٌّ من: حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمينا العبد، ديمة أحمد، محمد حربي، هاجر ‏محمد، الفنانة القديرة ‏ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت. وكلٌّ من: ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد، و‏ريهام الشنواني، وعدد كبير من الفنانين. ‏

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».