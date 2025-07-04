تطور جديد في قضية زينة وكلب جيرانها

ميرنا وليد - بيروت - تطور جديد حصل في قضية تعرّض طفلي الممثلة المصرية زينة لهجوم من كلب شرس، اذ تقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري بصفتها الوصية الشرعية على نجليها زين الدين وعز الدين أحمد عز.

وطالبت اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لمحاسبة المسؤولين عن الحادث الذي أسفر عن إصابات جسدية ونفسية خطيرة لطفليها.

ووفقًا للبلاغ، الذي حمل الرقم 2282 لسنة 2025 إداري الشيخ زايد ثان، تعود الواقعة إلى 25 أيرار/مايو 2025، حين كان الطفلان يلعبان داخل ملعب خماسي لكرة القدم بأحد الكمبوندات السكنية في مدينة الشيخ زايد، قبل أن يتفاجآن بكلب هائج هاجمهما بشكل عنيف، ما أدى إلى إصابتهما بجروح موثّقة في التقارير الطبية، إلى جانب معاناتهما من صدمة نفسية حادة.

وطالب المستشار عاصم قنديل، محامي زينة، أنه تقدم بطلب إقامة دعوى مدنية يطالب فيها بتعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكّلته وطفليها، وطلب ثاني للحصول على صورة رسمية من مستندات القضية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين في الحادث.